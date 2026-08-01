Systemutvecklare till koncern IT Digital styrning och utveckling
Mälarenergi AB / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2026-08-01
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Är du sugen på att göra skillnad på riktigt och verka i en miljö där du som systemutvecklare får vara med och bygga, påverka och utvecklas? Data är en central del av vår utveckling, och vi bygger strukturer för informationshantering och analys som möjliggör datadrivna beslut i hela organisationen. Är du vår nya systemutvecklare?
Tillsammans arbetar vi för att accelerera utvecklingen mot det resurseffektiva samhället – där hållbarhet, innovation och samhällsnytta går hand i hand.
Din roll
I rollen arbetar du hands-on med utveckling av vår backendplattform – samtidigt som du leder och strukturerar det dagliga arbetet i teamet. Du fördelar arbete, säkerställer framdrift och är en nyckelperson i att omsätta arkitektur och tekniska beslut till fungerande lösningar. Du bidrar aktivt till tekniska designval och prioriteringar i nära samspel med tech lead och arkitektur.
Dina huvudsakliga uppgifter
Utveckla och vidareutveckla backendtjänster, API:er och integrationer (.NET)
Bidra till och påverka tekniska designbeslut och lösningsval
Planera, prioritera och fördela arbete inom teamet
Säkerställa att tekniska beslut omsätts till effektiv leverans
Arbeta med databaser och ETL-flöden för att tillgängliggöra data via plattformen
Koordinera externa resurser (onboarding/offboarding)
Varför denna roll?
Här får du en roll där du både använder din tekniska spets och påverkar hur lösningar byggs i praktiken. Du är nära implementationen, nära teamet – och en drivande kraft i att få tekniken att fungera i vardagen.
Vi söker dig
Som har relevant högskoleutbildning och arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har förståelse för teknisk design, arkitektur och lösningsval. Vi ser att du har:
Erfarenhet av backendutveckling
Praktisk erfarenhet av .NET
Erfarenhet av API:er, integrationer och tjänsteutveckling
Svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Meriterande om du har:
Arbetat med databaser och ETL-förfaranden
Erfarenhet av RabbitMQ eller BizTalk
Kunskap om designmönster och arkitektur
Erfarenhet av DevOps eller CI/CD
Erfarenhet av leadroll, scrummaster eller likvärdigt
För att trivas i rollen ser vi att du är trygg i din kompetens som systemutvecklare och har förmågan att arbeta självständigt i den tekniska leveransen. Du är strukturerad och lösningsorienterad, med ett starkt fokus på att driva utveckling framåt och skapa hållbara lösningar med hög kvalitet. Samtidigt har du en naturlig förmåga att ta ansvar i en samordnande roll där du leder och fördelar arbetet i teamet. Du är kommunikativ och samarbetsinriktad, och trivs i att skapa tydlighet, engagemang och framdrift tillsammans med andra.
Du känner dig bekväm i både din roll som utvecklare och i teamledardelen, och kan växla mellan operativt utvecklingsarbete och att stötta teamet i det dagliga arbetet. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Bra att veta
Tjänsten är placerade i Navet, Västerås och möjlighet till distansarbete finns. Tjänsten är tillsvidareanställning.
Det här är vi, dina kollegor
Du blir en del av Koncern IT inom Digital styrning och utveckling – en central funktion i Mälarenergis pågående utvecklingsresa. Vi är idag 11 kollegor som tillsammans ansvarar för att leda och samordna koncernens digitala utveckling, där fokus ligger på att skapa hållbara, robusta och framtidssäkra lösningar. Vi fungerar som brygga mellan verksamhetens behov och den tekniska leveransen och säkerställer att rätt initiativ genomförs, på rätt sätt och i rätt ordning.Publiceringsdatum2026-08-01Övrig information
Du är välkommen att lägga in länken till din linkedinprofil direkt i formuläret istället för att skicka in ett CV. Vi arbetar löpande med ansökningarna och rekryteringen kan komma att avslutas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att höra från dig! Trevlig sommar!
Mälarenergi är en samhällsviktig verksamhet, därmed kan vissa av våra tjänster vara säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
På Mälarenergi finns många yrkesgrupper och flera fackförbund representerade. Har du frågor kan du kontakta våra fackliga representanter http://www.malarenergi.se/om-malarenergi/jobba-hos-oss/#fackligarepresentanter
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Mälarenergi utgör en vital del av samhället genom att leverera grundläggande funktioner som energi-, vatten- och bredbandslösningar. Genom att tillhandahålla viktiga och innovativa erbjudanden kan vi möjliggöra ett levande samhälle och blomstrande näringsliv. Just nu står vi inför vår största utmaning någonsin, att anpassa verksamheten så att vi kan lämna efter oss en hållbar värld till framtida generationer. Senast 2040 ska vi leverera energi med noll utsläpp av fossil koldioxid. Var med oss på Resan mot noll! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälarenergi AB
(org.nr 556448-9150), https://www.malarenergi.se/
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Mälarenergi AB Kontakt
Avdelningschef IT/ Digital utveckling och styrning
Ulrica Eliasson ulrica.eliasson@malarenergi.se Jobbnummer
10017708