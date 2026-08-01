Administratör till simsektionen
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2026-08-01
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Ref: 20261622
Nu söker Fritidsförvaltningen dig som vill arbeta som administratör på vår simsektion. Arbetet är omväxlande, fartfyllt och självständigt. Tjänsten som avses är en tillsvidaretjänst. Låter detta som något för dig? Läs då vidare!Publiceringsdatum2026-08-01Dina arbetsuppgifter
Arbetet på simsektionen innebär att du arbetar med att öka simkunnigheten bland Malmös barn, unga och vuxna. Du och dina kollegor jobbar tillsammans med att öka simkunnigheten i staden och genom detta minska utanförskap och hjälpa barn att gå ut med godkänt betyg i ämnet Idrott och hälsa.
I rollen som administratör ingår det att ge kundservice till våra kunder via telefon och mejl, planera kursupplägg för simskolor och övriga kursverksamheter samt omvärldsbevakning. Du kommer även ha ett delat uppdrag med en kollega i att administrera skolsimsundervisningen i staden. Du arbetar till stor del självständigt och får stort ansvar att planera din tid men arbetar också tillsammans med simlärarna och stöttar dem i deras dagliga arbete.
Vid behov kommer du också att leda skolsim och simskola samt hålla kurser i HLR, första hjälpen och livräddning. Rollen utvecklas tillsammans med verksamheten och arbetsuppgifter kan variera efter behov.
Din arbetsplats kan variera utifrån verksamhetens behov men din huvudarbetsplats är Hylliebadet. Arbetstiden är förlagd dagtid och du kommer att ha flextidsavtal. I vissa perioder kan kvällsarbete förekomma.Kvalifikationer
Du som söker har gymnasieexamen och är simkunnig. Du har arbetslivserfarenhet inom simskoleverksamhet. Har du simlärarutbildning, utbildning i HLR, första hjälpen och/eller livräddning är det meriterande.
Du har minst ett par års arbetslivserfarenhet utav kundservice. Har du tidigare i ditt arbetsliv haft ett samordningsansvar i en verksamhet ser vi detta som ett plus.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, skriftligt såväl som muntligt. Du har god datorvana och kan Officepaketet.
Som person tror vi att du är kommunikativ, lösningsfokuserad och självgående. Du kan även strukturera ditt arbete så att du kan prioritera rätt arbetsuppgift. Din förmåga att vara in lyssnande och förstå dina kollegors och våra kunders behov är en förmåga som vi värdesätter högt.
Om arbetsplatsen
Fritidsförvaltningens bad- och rekreationsenhet bedriver egen verksamhet på Hylliebadet, Oxievångsbadet, Rosengårdsbadet, Simhallsbadet, Lindängsbadet, Öresunds Funkis – badet utan hinder, Hyllie sportcenter, Torups friluftsgård och Bulltofta motionscenter. Rosengårdsbadet har också en utomhusbassäng som är öppen för Malmöborna sommartid. Ambitionen är att baden tillsammans ska erbjuda Malmöborna som årligen medarbetare som arbetar på baden är viljan och drivet att skapa, utveckla och förverkliga en verksamhet där Malmöbon står i fokus.
I förvaltningens bad- och rekreationsenhet ingår det en simsektion som har som uppdrag att öka simkunnigheten bland Malmös barn, unga och vuxna.
Fritidsförvaltningen - en aktiv förvaltning
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? Vill du jobba med något som gör skillnad? I så fall välkommen att söka jobb hos oss på Fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar stadens fritidsgårdar, drift av idrotts- och fritidsanläggningar, genomförande av små och stora evenemang och inte minst stöd och service till stadens föreningsliv. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår yttersta ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
För alla medarbetare på fritidsförvaltningens simsektion är simkunnighet ett krav. I samband med intervjun kommer därför ett simtest att genomföras. I simtestet ingår simning 200 meter, att dyka och hämta en docka på 3.8 meters djup, bogsering av docka 25 meter samt att kortfattat redogöra för HLR.
Då medarbetare på fritidsförvaltningens bad- och rekreationsenhet kommer i kontakt med barn och unga kommer ett utdrag ur belastnings-och misstankeregistret att behöva visas upp om det är aktuellt med anställning. Via den här länken https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
kan du redan nu beställa rätt belastningsregister
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261622". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig kontakt
Vision Malmö visionavdelningen@malmo.se +4640304830 Jobbnummer
10017709