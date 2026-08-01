Lokalförsörjare till Projektenheten
Malmö kommun / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2026-08-01
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Ref: 20252641Publiceringsdatum2026-08-01Dina arbetsuppgifter
Projektenheten är en av fyra enheter på Stadsfastigheter. Vårt uppdrag är att ansvara för att bygga om och bygga nytt och genomföra inhyrningar på den externa marknaden. Vid inhyrning är vi Malmö stads part ut mot den externa fastighetsmarknaden. Vi söker nu en lokalförsörjare med inriktning mot inhyrning, lokalhyresavtal och förhandling.
Som lokalförsörjare på Projektenheten kommer du bidra med din kunskap och ge stöd till Malmö stads förvaltningar avseende lokalanskaffning både internt och ut mot den externa fastighetsmarknaden. Du kommer även att samverka med andra enheter på avdelningen. Vidare kommer stort fokus att ligga på att arbeta med lokalanskaffning och hyresförhandlingar i Malmö stad. Vi är stadens part ut mot externa fastighetsmarknaden och förser staden med lokaler.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning om minst 180 hp inom lantmäteri, juridik eller fastighetsföretagande, alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du också ha minst fem års relevant erfarenhet av arbete med hyresjuridiska frågor, erfarenhet av förhandlingar gällande in- och eller uthyrningar och ha arbetat med samhällsfastigheter och/eller kommersiella fastigheter.
Vi ser vidare gärna att du har erfarenhet av att arbeta med och/eller har kunskap om lagen om offentlig upphandling (LOU).
Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt ha goda datorkunskaper.
Som person är du strukturerad, och noggrann i ditt sätt att tänka och arbeta. Vi ser att du har förståelse för fastighetsmarknadens förutsättningar. Arbetet innebär många kontakter både internt och externt och därför är det viktigt att du är kommunikativ, har god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa kontakter och nätverk. Eftersom allt Malmö stad gör grundar sig i våra värdeord respekt, engagemang och kreativitet är det viktigt att dessa värden känns lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete. Vi strävar efter öppenhet, arbetsglädje och ett gott samarbetsklimat och vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Om arbetsplatsen
Stadsfastigheters 190 anställda förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg och kultur. Beståndet uppgår till över 1,8 miljoner kvadratmeter och omsätter årligen ca 2 miljarder kronor. Vår viktigaste uppgift är att tillgodose våra lokalnyttjares behov av väl fungerande lokaler.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Möjlighet till distansarbete: Ja utifrån verksamhetens behov
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
På serviceförvaltningen erbjuder vi möjlighet till distansarbete, förutsatt att det fungerar för verksamheten och passar dina individuella förutsättningar. I denna tjänst finns det möjlighet till distansarbete på deltid efter dialog med din chef.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20252641". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sektionschef
Isabella Gadde Werther isabella.gadde.werther@malmo.se +46721890440 Jobbnummer
10017710