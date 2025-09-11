Vikarierande rehabassistent
Olofströms kommun / Behandlingsassistentjobb / Olofström
Heja Olofström!
Olofströms kommun ska verka och ge bra service åt kommuninvånarna. För att kunna ge den service som kommuninvånarna förväntar sig är medarbetarna vår främsta resurs. Engagerade och delaktiga medarbetare som vågar prova nya saker och som strävar efter en bra kvalité gör Olofströms kommun till en attraktiv kommun som man vill bo i, verka i och besöka. Med en öppen och tydlig kommunikation skapar vi tillsammans ett bra arbetsklimat som lyfter välmående på arbetsplatsen. Hos oss på Olofströms kommun är det din talang, ambition och kompetens som är avgörande.
Välkommen till Olofström!
Rehabassistent vikariat
Vill du ha ett roligt, omväxlande och ansvarfullt vikariat i rehabgruppen så har du möjligheten nu! Vi behöver nu en rehabassistent till ett varierande arbete som innebär att hjälpa människor i vardagen.
Rehabgruppen består idag av en rehabassistent, fem fysioterapeuter och sex arbetsterapeuter.Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
I arbetet som rehabassistent ligger fokus på att arbeta med rehabiliterande, hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Det innebär att du arbetar på delegerade uppdrag i ett nära samarbete med rehabassistent, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Du utför träningsprogram, enklare hjälpmedelsutprovningar samt inventerar och beställer till vårt centralförråd för hjälpmedel. I yrkesrollen förmedlar du trygghet, ansvar och respekt för individen. I arbetet ingår att hämta, lämna ut och montera/ byta ut/ justera hjälpmedel. Uppdragen dokumenteras i vårt dokumentationssystem Procapita.Utbildningsbakgrund
Vi söker dig som är utbildad rehabassistent eller har examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du får gärna ha påbörjat studier på arbetsterapeut- eller fysioterapeutprogrammet. Du behöver ha ett stort intresse för människor och deras hälsa för att trivas som rehabassistent. Du är flexibel, lyhörd, strukturerad, har förmåga att skapa goda kontakter och bra på att samarbeta med personer både internt och externt. Tjänsten ställer krav på självständighet och stort engagemang.
Körkort B och datorvana är krav för tjänsten.
Stämmer ovanstående in på dig, tveka inte att skicka in en ansökan redan idag! Vi vill att du börjar i november och vikariatet varar till 30 april 2026, med möjlighet till förlängning.
Tjänsten tillsätts under förutsättningar att erforderliga beslut tas.
Vid nyanställning inom Socialförvaltningen i Olofströms kommun ska utdrag ur belastningsregister för arbete i familjehem uppvisas. Du kan beställa utdrag ur belastningsregistret via länken nedan.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
Olofströms kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Olofströms kommun tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Olofströms kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdfSå ansöker du
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan sker via länk på www.olofstrom.se/lediga-jobb.
Bifoga CV och personligt brev.
