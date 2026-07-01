Vikarierande miljöinspektör inom områdesskydd
Nacka kommun, Myndighets- och huvudmannaenheter, miljötillsynsenheten / Hälsoskyddsjobb / Nacka Visa alla hälsoskyddsjobb i Nacka
2026-07-01
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Engagerad vikarie inom områdesskydd (strandskydd och naturreservat)
Vill du bidra till att skydda och utveckla värdefulla naturmiljöer i en av Sveriges mest attraktiva kommuner? Är du redo att ta dig an en roll där juridik, natur och samhällsutveckling möts? Bli en del av vårt team inom områdesskydd i Nacka.
Nacka kommun har höga mål för en hälsosam och hållbar miljö – för både dagens Nackabor och framtida generationer. För att leva upp till detta behöver vi en bemanning som motsvarar tillsynsbehovet. Vi söker nu en vikarierande miljö- och hälsoskyddsinspektör för att säkerställa fortsatt hög kvalitet i vår tillsyn under en period av tillfällig frånvaro i gruppen.
Miljötillsynsenheten arbetar med att stötta med expertis, informera verksamheter och invånare samt genom tillsyn säkerställa att lagstiftningen följs. Enheten är uppdelad i två grupper med varsin gruppchef: Miljöbalksgruppen och LivsAlkT-gruppen.
Ditt uppdrag
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör arbetar du i miljöbalksgruppen, som idag består av 14 inspektörer. Gruppen arbetar med myndighetsutövning inom miljöskydd, områdesskydd och andra delar av miljöbalken.
I detta vikariat ligger fokus på områdesskydd, som främst omfattar strandskydd och naturreservat.
Arbetet innebär tätt samarbete med kollegor och många kontakter med kommuninvånare, företagare och politiker.
Ditt ansvar innefattar bland annat:
Handläggning av ärenden inom strandskydd, såsom dispenser och tillsyn
Tillsyn inom kommunens naturreservat
Bedömningar och beslut enligt miljöbalken
Rådgivning och vägledning till medborgare och verksamheter
Samverkan med kollegor och andra aktörer inom kommunen
Arbetet innebär en variation mellan handläggning och tillsyn i fält.
Du kommer även att ges möjlighet att bidra till utvecklingen av kommunens arbete med områdesskydd, exempelvis genom att utveckla arbetssätt, rutiner och underlag kopplade till strandskydd och naturreservat.
Är det här du?
Har du erfarenhet av tillsyn enligt miljöbalken, är ansvarstagande och tycker att god service är viktigt? Då kan det vara dig vi söker.
Inspektörsrollen innebär både självständigt arbete och samarbete i grupp. Det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga, eget driv och kan ta ansvar för dina ärenden.
Vi ser även att du:
Är trygg i myndighetsrollen
Har lätt att "ta folk" och har god förmåga att sätta dig in i olika perspektiv
Uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
Erfarenhet av arbete med kommunal tillsyn är meriterande, särskilt inom strandskydd och naturreservat.
Din erfarenhet
Vi söker dig som vill bidra till vårt arbete med att bevara och värdefulla naturmiljöer och samtidigt leverera service både till kommuninvånare och till kommunens organisation.
Du har utbildning inom miljö- och hälsoskydd, biologi eller motsvarande naturvetenskaplig utbildning
Du har kunskap inom miljöbalken
Du har gärna erfarenhet av miljöbalkstillsyn
Du har god datorvana
B-körkort är ett krav
Vi erbjuder
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Hos oss får du:
Arbeta med engagerade och kompetenta kollegor
Ett meningsfullt arbete inom natur- och miljöskydd
Möjlighet att utvecklas inom områdesskydd
En roll där du både arbetar operativt och får möjlighet att bidra i utveckling av verksamheten
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta mig på tore.liljeqvist@nacka.se
eller 08-718 87 18.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras innan anställning.
Sista ansökningsdag är 2026-08-03. Urval sker löpande under ansökningsperioden. Vi ser fram emot att få din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 81 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nacka kommun, Myndighets- och huvudmannaenheter, miljötillsynsenheten Jobbnummer
9986174