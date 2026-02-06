Vikarierande LSS-handläggare sökes till Söderköping!
2026-02-06
I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.
Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!Vi erbjuder dig
En arbetsplats som tar tillvara på din kompetens och som värderar delaktighet högt. Du kommer till en hjälpsam organisation där närheten till allt är en av våra styrkor. Här jobbar vi som har ett stort engagemang för målgruppen och vårt grunduppdrag. Vi vill ta tillvara på din vilja att utvecklas och utmanas. Vi erbjuder en chans att göra en viktig insats!Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
LSS myndighet ansvarar för den samlade beslutprocessen för funktionshindrade enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). En av våra handläggare är föräldraledig och vi söker därför en vikarie. Som handläggare inom funktionshinderomsorgen arbetar du med den samlade beslutsprocessen inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du utreder, bedömer och fattar beslut utifrån aktuell lagstiftning samt gör uppföljningar av fattade beslut. Arbetet innebär omfattande kontakter med såväl den enskilde som med anhöriga, andra myndigheter och vårdgivare. I dessa kontakter är det viktigt att ge korrekt och tydlig information om aktuella insatser. Ditt arbete är självständigt, men du har möjlighet att få stöd av enhetschef och kollegor.
Du kommer att vara underställd enhetschef på verksamhetsområdet Stöd och service. Vi erbjuder dig arbete i en engagerad och kunnig personalgrupp. Hos oss har du tillgång till juridisk handledning med extern handledare. Vidare erbjuder vi subventionerad friskvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
• Aktuell erfarenhet av socialt arbete inom LSS.
• Meriterande är erfarenhet inom LSS myndighetsutövning.
• Goda kunskaper inom dokumentation och handläggning.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
• Kunskap inom verksamhetssystemet Life care är meriterande.
Du ska vara professionell i din yrkesroll och ha ett bra bemötande samt en god samarbetsförmåga. I din roll är du strukturerad och flexibel. Du ska vara självgående och en lagspelare. Du har förmågan att planera och prioritera i ditt arbete och självständigt driva dina ärenden framåt. Du skapar förtroende och goda relationer samt har förmågan att bibehålla dessa relationer genom ett långsiktigt samarbete. Du är lösningsfokuserad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Innehav av körkort för bil är ett krav.
Intervjuer sker löpande.
Anställning
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse, dock som längst till och med 2027-05-30
Ansök senast: 2026-02-22
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har Söderköpings kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt överenskommelse
Anna Dahlholm
anna.dahlholm@soderkoping.se 0121-186 75
