Vikarierande livsmedelsinspektör
2026-02-27
På bygg- och miljöenheten arbetar i dagsläget 19 personer inom miljö, livsmedel, hälsoskydd, bygg, bostadsanpassning, alkohol, tobak och receptfria läkemedel.
Vi söker nu en vikarierande kollega till livsmedelsgruppen.
Arbetet är fritt och flexibelt och du styr själv över hur du lägger upp ditt arbete. Vi prioriterar verksamhetsutveckling och utbildning för medarbetarna och arbetar nära varandra utifrån samlad kompetens och erfarenhet. Vi värdesätter också tid för eftertanke, samarbete och diskussion för att kvalitetssäkra våra arbetssätt och beslut.Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som vikarierande livsmedelsinspektör ingår till exempel att planera dina egna kontroller, genomföra inspektioner/revisioner av livsmedelsverksamheter, utreda klagomål och misstänkta matförgiftningar, skriva rapporter, följa upp avvikelser samt att fatta beslut i enlighet med delegationsordning. I arbetet ingår även att ge information och rådgivning till företag och allmänheten. Tjänsten innehåller även planering och uppföljning samt annan handläggning relaterad till livsmedelskontrollen.
Arbetsuppgifterna är till största del utåtriktade och du behöver fungera väl både som myndighetsperson och rådgivare. I den rådgivande rollen kan du på ett professionellt sätt lämna information. Du är strukturerad och organiserar och planerar ditt arbete väl. Det är viktigt att du kan slutföra det du påbörjat och kan hålla tidsgränser.
I myndighetsrollen krävs att du har förmåga att göra objektiva och sakliga bedömningar samt att kunna ställa tydliga krav och fatta beslut. Myndighetsrollen ställer också krav på en utpräglad känsla för integritet och att arbetet bedrivs rättssäkert. Du har en god social kompetens som bidrar till att skapa ömsesidigt förtroende och respekt i mötet med våra verksamhetsutövare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad livsmedelsinspektör, livsmedelsingenjör, livsmedelsagronom, miljö- och hälsoskyddsinspektör eller som har en annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
Arbetet innebär täta kontakter med medborgare och företag som du måste kunna bemöta på ett professionellt sätt. Du är serviceinriktad, har god initiativförmåga och vilja att ta eget ansvar.
Som person är du resultatinriktad, kommunikativ och inger förtroende samtidigt som du kan fatta beslut i rollen som representant för en myndighet. Vi värdesätter förmåga att arbeta både självständigt och i team. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
B-körkort är ett krav.
Tjänsten är ett vikariat för föräldraledig. Tillträde sker enligt överenskommelse och anställningens avslutningsdatum är 2026-12-31, med möjlighet till förlängning.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Ersättning
