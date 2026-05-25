Arbetsspecialist till ESF-projekt i Mora
2026-05-25
Vill du arbeta nära människor och samtidigt vara med och utveckla framtidens arbetsrehabilitering?
Vi söker nu en arbetsspecialist till Arbetsmarknads- och integrationsenheten i Mora kommun. Tjänsten är kopplad till ett nytt ESF-finansierat projekt där vi tillsammans med vården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utvecklar ett mer samordnat och individnära stöd för personer med psykisk ohälsa och komplex problematik.
Projektet bygger på IPS-modellen (Individual Placement and Support) och kombinerar individnära stöd med systematisk uppföljning och nära samverkan mellan vård, myndigheter och arbetsmarknad.
Det här är en roll för dig som vill arbeta relationsnära, långsiktigt och arbetsinriktat - där fokus ligger på att skapa verkliga möjligheter till arbete och studier för människor som länge stått långt från arbetsmarknaden.
Hos oss får du:
arbeta nära människor och göra konkret skillnad i deras väg mot arbete eller studier
vara med och utveckla ett nytt arbetssätt för arbetsrehabilitering i Mora kommun
arbeta i nära samarbete med psykiatri, Försäkringskassa och Arbetsförmedling
ett engagerat team som arbetar med tillit, struktur och gemensamt lärande
ett arbete med stort eget ansvar och möjlighet att påverka
möjlighet till kompetensutveckling inom IPS och arbetsrehabilitering
Tjänsten är en projektanställning under projektperioden 2026-09-01 - 2029-06-30
Om oss
Arbetsmarknads- och integrationsenheten är en del av Socialförvaltningen i Mora kommun. Här arbetar vi för att fler invånare ska nå egen försörjning och ökad självständighet.
Vi utvecklar vårt arbetssätt tillsammans och arbetar med evidensbaserade metoder, individnära stöd och nära samverkan mellan olika aktörer. Hos oss möts du av ett engagerat team där vi stöttar varandra, delar kunskap och tar gemensamt ansvar för vårt uppdrag. Publiceringsdatum2026-05-25Dina arbetsuppgifter
Som arbetsspecialist arbetar du nära personer som står långt från arbetsmarknaden och som ofta har psykisk ohälsa och andra komplexa utmaningar. Du coachar, motiverar och stöttar deltagaren i processen mot arbete eller studier.
Arbetet bygger på IPS-metoden där individens mål, motivation och styrkor står i centrum. Fokus ligger på att skapa progression över tid genom individanpassat stöd och ett nära samarbete med andra aktörer runt deltagaren.
Rollen är tydligt utåtriktad. Du arbetar aktivt med att skapa kontakter med arbetsgivare och identifiera möjligheter till praktik, arbetsträning och arbete.
Du kommer att:
planera, genomföra och följa upp individuella insatser
arbeta motiverande och stödjande utifrån IPS-metodiken
matcha deltagare mot arbete, praktik eller studier
bygga och utveckla relationer med arbetsgivare och andra samarbetspartners
arbeta uppsökande och nätverkande i lokalsamhället
samverka med psykiatri, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och andra aktörer kring deltagarens progression
arbeta strukturerat med uppföljning, progression och dokumentation
bidra till utveckling av arbetssätt och samverkan inom projektet Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har högskoleutbildning inom relevant område, exempelvis beteendevetenskap, socialt arbete, stödpedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
har erfarenhet av att arbeta med människor i förändring
har god förståelse för arbetsmarknadsfrågor och arbetslivsinriktad rehabilitering
har god digital vana
har B-körkort, då resor förekommer i arbetet
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av IPS eller Supported Employment
erfarenhet av arbete med personer med psykisk ohälsa eller komplex problematik
kunskap inom MI eller liknande arbetssätt
erfarenhet av samverkan mellan myndigheter, vård och arbetsmarknadsaktörer
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: Mora kommun som arbetsgivare
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare Rekryteringslots
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: Personuppgiftshantering.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora kommun
792 32 MORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
enhetschef
Mikael Eriksson Andresen mikael.eriksson1@mora.se 0250-26459
