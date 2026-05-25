Lageransvarig Rawnice
2026-05-25
Vill du vara med och bygga ett färgstarkt varumärke i ett snabbväxande företag?
Lageransvarig till familjärt bolag i stark tillväxt
Vill du vara med på en spännande tillväxtresa där ingen dag är den andra lik? Nu söker vi en driven och dynamisk lageransvarig till Rawnice - ett familjärt bolag med stora ambitioner och stark framtidstro.
Hos oss blir du en viktig del av verksamheten och får en bred roll där du arbetar nära både lager, logistik och övriga delar av företaget. Vi söker dig som trivs i en miljö där man hjälps åt, tar ansvar och hugger i där det behövs.Publiceringsdatum2026-05-25Arbetsuppgifter
Packa och hantera order
Ansvara för struktur och ordning på lagret
Arbeta med logistik och leveransflöden
Vara behjälplig inom flera delar av verksamheten
Delta i olika marknadsbearbetande aktiviteter och interna projekt
Säkerställa att den dagliga driften fungerar smidigt
Arbetet kommer huvudsakligen att utgå från vårt lager på Stöfallsvägen 16 i Tyresö.
Vi söker dig som
Är självgående och lösningsorienterad
Trivs i ett högt tempo och gillar variation
Inte är rädd för att kavla upp ärmarna
Har god samarbetsförmåga och positiv energi
Är strukturerad och ansvarstagande
Har erfarenhet av lager, logistik eller liknande arbete (meriterande men inget krav)
Har god datorvana och känner dig trygg i att arbeta i olika system
Har goda kunskaper i Microsoft 365
Är tekniskt nyfiken och har lätt för att sätta dig in i nya system och digitala arbetsverktyg
Erfarenhet av lager-, order- eller affärssystem är meriterande
Vi erbjuder
En varierande och utvecklande roll
Möjlighet att växa tillsammans med bolaget
Ett familjärt team med korta beslutsvägar
En spännande tillväxtresa inom en internationell koncern
Goda utvecklingsmöjligheter för rätt person
Start snarast möjligt när vi hittar rätt kandidat
Vill du bli en del av vårt team och vara med och bygga framtiden tillsammans med oss? Då ser vi fram emot din ansökan!
Låter det som något för dig?
Hör av dig så berättar vi mer!
Fredrik Kling - fredrik@rawnice.com
0766-289997 www.rawnice.com
Tillsammans skapar vi framtidens färgglada dryckes- och superfoodupplevelser - vi ser fram emot att ha dig med på resan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7786722-2016266". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klinggruppen AB
(org.nr 559000-2001), https://klinggruppen.teamtailor.com
Energivägen 2C (visa karta
)
135 49 TYRESÖ Arbetsplats
Klinggruppen Jobbnummer
9927360