Resurs- och kapacitetsplanerare - Containerlossning
Vi är ett företag som växer och blir större, och med det följer nya krav på planering, struktur och förutsägbarhet. Därför söker vi rätt person, inte bara någon som kan fylla en funktion. Rollen som Resurs- och kapacitetsplanerare är central i vår fortsatta utveckling och kräver både skärpa, ansvar och förmåga att se helheten.
Du arbetar nära platschef och skiftledare och ansvarar för att säkerställa att rätt resurser finns på rätt plats vid rätt tid. Du är den som skapar ordning, stabilitet och framförhållning i en verksamhet där volymer och behov kan skifta snabbt
Vad innebär jobbet?
Planera och optimera bemanning utifrån volymer, kundbehov och kapacitet
Säkerställa att skiftledare och team har rätt förutsättningar inför varje skift
Följa upp produktivitet, kapacitet och resursutnyttjande
Arbeta med prognoser och schemaläggning
Kommunicera förändringar och behov till platschef och skiftledare
Bidra till utveckling av rutiner, struktur och arbetsflöden
Vem söker vi?
Har erfarenhet av logistik, lager eller terminalverksamhet
Har erfarenhet av planering eller koordinering
Är strukturerad, analytisk och trygg i att fatta beslut
Kommunicerar tydligt och professionellt med både ledning och drift
Har god förmåga att prioritera och hantera snabba förändringar
Trivs i en roll där du kombinerar administration, analys och operativ närvaro
Meriterande:
Erfarenhet av kapacitetsplanering eller produktionsplanering
Erfarenhet av containerlossning eller liknande logistikmiljö
Erfarenhet av att arbeta med schemaläggningssystem
Ansök idag - vi ser fram emot att välkomna dig till teamet! Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-20
E-post: hr@externia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Externia Bygg & Bemanning AB
(org.nr 556802-4508) Jobbnummer
9927392