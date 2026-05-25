Skaraborgs tingsrätt söker en administratör
2026-05-25
Skaraborgs tingsrätt är en mellanstor tingsrätt med drygt 55 anställda. Tillsammans med övriga domstolar i landet utgör tingsrätten grunden i rättsväsendet och är en grundpelare i det demokratiska samhället. Vi finns i moderna och ljusa lokaler i centrala Skövde med närhet till resecentrum.
Tingsrätten strävar efter att vara en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare. Skaraborgs tingsrätts kärnverksamhet arbetar med brottmål, tvistemål och ärenden. Vi utökar nu vår verksamhet med en administratör som tillhör den administrativa enheten som bland annat arbetar med HR, ekonomi och kommunikation.
Vi söker en strukturerad och ansvarsfull administratör som arbetar nära tillsammans med kollegorna inom administrationen. Du erbjuds varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en samhällsviktig och spännande verksamhet. Medarbetarskapet på enheten kännetecknas av ansvarstagande, engagemang och ett helhetsperspektiv.
Arbetet innebär
Administrativa enheten är ett team med olika ansvarsområden inom bl.a. HR, ekonomi, kommunikation, säkerhet, arkiv och registrator. Vi arbetar tätt ihop och hjälper varandra för att kunna leverera ett professionellt stöd till den dömande verksamheten och service till allmänheten. Vi verkar för en effektiv och modern administration och arbetar tillsammans för att utveckla arbetssätt och rutiner för att möta ett allt mer digitaliserat arbetsliv. Ditt engagemang och din kompetens kommer att vara en viktig del i det arbetet.
Du kommer att tillhöra vår administrativa enhet och arbeta nära vår administratör och administrativa chef. Arbetsuppgifterna är många och varierande. Det dagliga arbetet består till stor del av personal- och ekonomiadministrativa arbetsuppgifter. I rollen arbetar du parallellt med många frågor och andra förekommande arbetsuppgifter t.ex. administrativa diariet, upphandlingsfrågor, information på intranätet, hantering av anläggningstillgångar, m.m. Vid behov ska du även kunna bistå andra funktioner inom enheten, exempelvis i receptionen. Vi värdesätter därför närvaro på kontoret och ser att arbetet i första hand sker på plats.
Nya eller förändrade arbetsuppgifter kan tillkomma alltefter verksamhetens behov.
I arbetet ingår låsning av domstolen vilket kan innebära visst övertidsarbete då rättegångar ibland kan pågå efter ordinarie arbetstidens slut.
Vi söker dig som har:
avslutad treårig teoretisk gymnasieutbildning eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
erfarenhet av administrativt arbete och att arbeta i administrativa verksamhetsstöd,
minst ett par års arbetslivserfarenhet av motsvarande arbete inom service och administration,
mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
goda kunskaper engelska språket i både tal och skrift och
god datavana och har erfarenhet av arbete med Office-paketet
Det är meriterande om du
har eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter på annan myndighet eller offentlig förvaltning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
För att trivas i rollen som administratör är det viktigt att du är en skicklig administratör och har en hög känsla för noggrannhet och kvalitet. Du har lätt för att kommunicera och samarbeta med olika människor. Som person är du positiv, professionell och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har hög integritet, är ansvarsfull och kan hantera förtroenden. Det är viktigt att du är prestigelös och har lätt för att anpassa dig till nya situationer, du både lyssnar och tar initiativ. Du arbetar såväl proaktivt - ligger steget före - som strukturerat och driver självständigt ditt arbete framåt. Du är mån om att följa interna rutiner och gillar att utforma effektiva administrativa rutiner som underlättar för både dig själv och andra. Att arbeta digitalt är naturligt för dig.
Du besitter en hög mognad av självledarskap och tycker om att arbeta självständigt men också att vara en i teamet då det krävs att du tar ansvar för såväl ditt som gruppens uppdrag. För dig är det lika viktigt att dela med dig av dina kunskaper och din erfarenheter som att lära av kollegor.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och din personliga lämplighet för anställningen - särskilt vad gäller omdöme. Inför beslut om anställning kan det bli aktuellt med registerkontroll. Personlighets- och problemlösningstester kan komma att ingå som en del i urvalsprocessen.
Till ansökan ska bifogas
Personligt brev där du motiverar vad som lockar med anställningen och vad just du vill bidra med som administratör hos oss.
Betyg/intyg som styrker efterfrågad gymnasiekompetens.
Betyg/intyg som styrker ev. ytterligare relevant utbildning.
Övrig information
Anställningen avser en tillsvidareanställning som inleds med en sex månaders provanställning.
Lön: Individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-07-19. Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSB 2026/151". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare: Sveriges Domstolar
541 24 SKÖVDE
Sveriges Domstolar, Skaraborgs tingsrätt
Administrativ chef
Josefine Siewertz 0500-499220
