Vikarierande stödpedagog till daglig verksamhet Mariagården
Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg
2026-05-25
Publiceringsdatum2026-05-25Dina arbetsuppgifter
Vi söker en stödpedagog till ett sex månader långt vikariat på daglig verksamhet Mariagården, som ligger ett stenkast från Munkebäckstorget i Kålltorp.
Mariagården är en daglig verksamhet för personer med autism och komplexa behov. Verksamheten präglas av ett tydligt pedagogiskt arbetssätt där struktur, förutsägbarhet och individuellt anpassat stöd är centralt. Flera brukare har ett omfattande stödbehov och utmanande eller utåtagerande beteenden kan förekomma, vilket ställer krav på ett tryggt och professionellt bemötande.
Som stödpedagog har du ett övergripande ansvar för det pedagogiska arbetet inom verksamheten, som riktar sig till personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Du arbetar med att utveckla, implementera och följa upp arbetssätt och metoder samt säkerställa att dessa används på ett kvalitativt och ändamålsenligt sätt.
Du ansvarar för att social dokumentation och genomförandeplaner upprättas, följs upp och utvecklas i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer. I rollen är du en viktig kunskapsresurs i arbetsgruppen och ansvarar för metodmöten och annan kompetensutveckling, vilket innebär att du behöver känna dig trygg i att leda grupper.
Du ingår i nätverk med övriga stödpedagoger inom daglig verksamhet och samverkar med socialsekreterare, gode män och andra viktiga aktörer. Rollen innebär även ett nära samarbete med enhetschef kring verksamhetsutveckling ur både ett pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag.
Låter detta som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
För tjänsten som stödpedagog krävs eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller 60 högskolepoäng med två års arbetserfarenhet med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För att kunna föra dokumentation behöver du behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i svenska 1, svenska som andraspråk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
För tjänsten krävs dessutom att du har tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen autism.
Vi lägger stor vikt vid personliga kompetenser och söker dig som är trygg och stabil i både dig själv och i din roll som stödpedagog. Du har ett professionellt förhållningssätt, behåller lugnet i utmanande situationer och känner dig trygg i att vägleda både brukare och kollegor i det dagliga arbetet.
Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver arbetet framåt utifrån verksamhetens behov. Samtidigt är du socialt säker och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer genom ett respektfullt och lyhört bemötande.
Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och anpassar ditt stöd och din kommunikation utifrån individens behov och förutsättningar. Genom tydlighet, närvaro och engagemang bidrar du till trygghet, delaktighet och utveckling för både brukare och arbetsgrupp.Om företaget
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Sista dag att ansöka är 2026-06-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Christina Matsdotter, Akademikerförbundet SSR christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se 031-3679460
