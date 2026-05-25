Distriktsläkare till Familjeläkarna i Linköping
2026-05-25
Nu finns chansen för dig som är specialist i allmänmedicin att komma till Familjeläkarna i LinköpingPubliceringsdatum2026-05-25Om företaget
Familjeläkarna är en vårdgivare som drivs av människor som själva arbetar inom vården. Det tror vi gör skillnad. Vi har ett brett vårdutbud inom Primärvård, Äldrevård, Geriatrik och Palliativ vård. Vi vill ge den vård som vi vill ge vår egen familj.
Familjeläkarna är en lärande och nyfiken organisation som hela tiden arbetar för att utveckla vården. Vi är en platt organisation med korta beslutsvägar, med god samverkan och gemenskap mellan våra verksamheter. Hos oss finns arbetsglädje och energi.
Vi arbetar i team och du får möjlighet att använda din medicinska kompetens för att organisera och planera vården. Vi har väl fungerande arbetssätt som ger dig stöd i att koncentrera dig på patienten. Hos oss kan du fortsätta utveckla din yrkesskicklighet.
Vi satsar på fin arbetsmiljö i moderna och ljusa lokaler och avsätter tid för god samvaro.
Nu söker vi dig som är specialist i allmänmedicin. Du blir del av vårt sammansvetsade team beståendes av läkare, sjuksköterskor och psykologer. Vi har även egen rehab med fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist som vi samarbetar nära med. Våra barnfamiljer tar vi hand om på BVC och för våra äldre och sköra patienter finns hemsjukvård. Hos oss är valmöjligheterna många. Din dag på mottagningen är varierad med planerade besök, subakuta- och akutbesök. Vårt arbete präglas av
När Familjeläkarna startade år 2008 hade vi som mål att ge våra patienter samma vård som vi skulle ge vår egen familj. Denna vision har vi fortfarande. Vi är engagerade och bryr oss om människor. Vi tar ansvar, vill göra skillnad och hjälpa människor. Vår kommunikation och verksamhet präglas av kunskap, arbetsglädje, effektivitet och innovativ utveckling.
Familjeläkarna är idag en framgångsrik vårdaktör med ca 1000 medarbetare som tillsammans skapar en varm och familjär arbetsplats. Vi driver vårdcentraler i både Östergötland, Stockholm och Uppsala län och erbjuder en arbetsmiljö där du får stimulans, professionell utveckling och möjlighet att påverka verksamheten.
Vi söker nu specialister i allmänmedicin till LinköpingOm tjänsten
Som läkare hos Familjeläkarna blir du en del av ett sammansvetsat team som arbetar för framtidens primärvård.
Dina arbetsuppgifter omfattar planerade patientbesök, lättakut med sköterska samt att tillsammans med teamet utveckla patientflödet för en bra arbetsdag. Vi arbetar evidensbaserat och strävar efter ständiga förbättringar.
Om vårdcentralerna
Vi är otroligt stolta och glada över att vi bland annat på Familjeläkarna Mjölby har kommit på andra plats i den senaste nationella Patientenkäten i Region Östergötland.
Familjeläkarna i Mjölby öppnades 2023 i helt nyrenoverade lokaler och har idag cirka 3900 listade patienter, belägen i Galleria Kvarnen. Här arbetar läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och psykologer och rehabkoordinator i nära samarbete. Vår mottagning omfattar även fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist.
Nu växer vi i Linköpingsområdet och söker ytterligare distriktsläkare.
Vi söker dig som
Är specialistläkare i allmänmedicin med Primärvårdsvana.
Vill arbeta i en dynamisk och innovativ miljö med korta beslutsvägar.
Är flexibel, kvalitetsmedveten och har intresse för digital utveckling.
Hos oss får du en trevlig arbetsplats med möjligheter till utveckling och en konkurrenskraftig lön baserad på din kompetens.Så ansöker du
Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-11-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
