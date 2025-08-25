Vikarierande Inköps och Dropshipassistent
The We Select Company AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-08-25
Vikarierande Inköps- och Dropshipassistent
Vi söker dig som älskar inköp och som trivs med att arbeta i en stimulerande miljö hos en av Sveriges mest framgångsrika ehandlare.
Vikariatet sträcker till januari 2027, med start 15 oktober.
Som dropship- och inköpsassistent arbetar du nära inköpsteamet med stöttning av olika administrativa uppgifter.
Din huvudsakliga roll är att säkerställa ett effektivt flöde inom dropshipping-verksamheten för ehandelssajten Litenleker.se samt att hantera produktinformation och kundorderläggning. Du är även en nyckelperson i samarbetet med våra leverantörer och den interna ekonomiavdelningen. Du kommer att ingå i inköpsteamet och rapporterar till Inköpschef.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
• Ansvara för produktadministration för dropship-produkter på Liten Leker, Babyland och Stor&Liten.
• Orderläggning av kundbeställningar via dropshipping från Liten Leker, Babyland och Stor&Liten
• Löpande kontakt med dropship-leverantörer i operativa frågor
• Samarbete med ekonomiavdelningen gällande leverantörsbetalningar kopplade till dropshipping
• Produktuppläggning och andra administrativa uppgifter på Babyland och Stor&Liten
• Prisadministration och säkerställande av korrekt prissättning
Vi vill att du är en nyfiken, ansvarstagande person med mycket energi, att du gillar att ta sig an nya uppgifter och lösa problem.
Goda kunskaper i Excel är meriterande. Att du har bra kunskaper i engelska och är flytande i svenska både skriftligt och muntligt är ett krav.
På Babyland värdesätter vi teamkänsla och att du har roligt på jobbet.
Vi arbetar på Sveavägen 168 i centrala Stockholm.
Ansökan sker senast den 15 september 2025 genom att maila till cajsa@babyland.se
Välkommen till oss på Babyland! Så ansöker du
