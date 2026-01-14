Vikarierande HR-specialist
Högskolan i Skövde / Administratörsjobb / Skövde Visa alla administratörsjobb i Skövde
2026-01-14
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan i Skövde i Skövde
Högskolan i Skövde är en central och ledande aktör för utbildning, forskning och samverkan som stödjer omställningen för en hållbar framtid - regionalt, nationellt och internationellt. Våra 10 000 studenter och 500 medarbetare skapar förutsättningar för samhällets digitala transformation och hållbar samhällsutveckling genom högkvalitativ utbildning och forskning inom valda områden. Välkommen till ett levande campus mitt i Skaraborg.Här har du möjlighet att utvecklas i en stimulerande miljö tillsammans med engagerade kollegor med bred kompetens inom HR. Vi erbjuder ett omväxlande och meningsfullt arbete i en dynamisk och viktig verksamhet.
Om oss
HR-avdelningen är en del av Högskolans verksamhetsstöd och erbjuder kvalificerat stöd i HR-frågor till våra fem institutioner och övriga avdelningar. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och ger ett proaktivt, verksamhetsnära och tillgängligt stöd till chefer, ledningsgrupper och medarbetare. Hos oss möts du av ett öppet och samarbetsinriktat arbetsklimat där vi tar vara på och utvecklar varandras kompetenser och erfarenheter. Avdelningen består idag av nio medarbetare med roller som HR-specialist, löne- och HR-handläggare samt HR-chef och biträdande HR-chef. Vi har ett nära samarbete med institutionerna och övriga delar av verksamhetsstödet.
På Högskolan i Skövde arbetar vi tillsammans och tvärdisciplinärt för att skapa engagemang, kvalitet och resultat på ett levande campus. Vi tar gemensamt ansvar för arbetsuppgifter och arbetar mot verksamhetens mål. Högskolans förutsättningar skapar goda möjligheter till närhet och samarbete mellan institutioner, avdelningar, studenter, kollegor samt samarbetspartners.
Din roll
Som HR-specialist är du ett konsultativt stöd till chefer och medverkar i rekryteringsprocesser samt ger kvalificerad rådgivning i HR-frågor. Utöver rekrytering kan arbetet omfatta tolkning av lagar och avtal, stöd i personalärenden och rehabiliteringsfrågor samt deltagande i förhandlingar. Rollen innefattar även administrativa processer som kräver god kunskap om regelverk för statliga anställningar. Du kommer dessutom att ansvara för särskilda områden utifrån din kompetens och arbeta högskoleövergripande inom HR.
Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.
Vi söker dig som har:
• akademisk examen på lägst kandidatnivå med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor eller annat relevant område
• aktuell arbetslivserfarenhet inom HR-området
• god förmåga att skapa relationer och förtroende
• god förmåga att ta egna initiativ, självständigt organisera och driva det egna arbetet
• god kommunikativ förmåga i svenska och engelska inom såväl tal som skrift
• dokumenterad god samarbetsförmåga.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
• Erfarenhet av att tolka lagar och avtal.
• Arbetslivserfarenhet inom offentlig sektor.
• God administrativ förmåga och god systemvana.
Anställningsform: Anställningen är ett vikariat under två år.
Omfattning: 100 %
Sista ansökningsdatum: 4 februari 2026
Diarienummer: Ref nr HS 2026/40
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter: Upplysningar om anställningen lämnas av Tf. HR-chef Ulrika Dagman. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00Publiceringsdatum2026-01-14Så ansöker du
Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb
genom att klicka på "Ansök" längst ned i annonsen. Där kan du även läsa mer oss Högskolans rekryteringsprocess samt vilka förmåner du har som medarbetare hos oss. Varmt Välkommen med din ansökan! Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
• Personligt brev
• CV med personuppgifter, examina, övriga utbildningar, tidigare anställningar och annan relevant erfarenhet
• Intyg/betyg och övriga dokument som styrker din ansökan Ersättning
Högskolan tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan i Skövde
(org.nr 202100-3146), http://www.his.se Jobbnummer
9683010