Vikarierande HR-partner
2025-10-07
Vill du bli en del av en arbetsplats som präglas av glädje, skratt och driv?
Välkommen att söka tjänsten som vikarierande HR-partner på HR-kontoret i Borlänge kommun där du kommer att vara ett verksamhetsnära stöd mot vår utbildningsförvaltning.
HR- kontoret består i dag av 38 medarbetare fördelade på olika roller. Den gemensamma nämnaren för samtliga på HR-kontoret är att vi är ett stöd till Borlänge kommuns chefer. Det är ett ärofyllt uppdrag som vi tar på största allvar.
Utbildningsförvaltningen är en av våra största förvaltningar i Borlänge kommun. Förvaltningen befinner sig i en omställningsprocess för att möta den demografiska utmaning som råder och du kommer att få möjlighet att kliva in och bli en viktig del i det arbetet.
En viktig förutsättning för att kunna arbeta i Borlänge kommun är att du står bakom vår värdegrund:
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet

Publiceringsdatum
2025-10-07

Arbetsuppgifter
Som vikarierande HR-partner kommer du att arbeta nära utbildningsförvaltningen och ingå i förvaltningens ledningsgrupp. Du förväntas vara en del av deras utvecklingsarbete, måluppfyllelse och andra typer av uppdrag där HR behövs. Rollen som HR-partner består av stötta förvaltningen inom kommunens beslutade HR-processer samt av kommunövergripande strategiska frågor inom HR-området.
Samtliga förvaltningars HR-partners bildar gemensamt en grupp av totalt 5 HR-partners. Ni ingår i enheten Strategi och arbetsrätt vilket är en av HR-kontorets tre enheter och rapporterar till HR-chef. Utöver det så kommer du ha ytterligare ett trettiotal störtsköna HR-kollegor att kroka arm med när det behövs.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom personal- och arbetslivsprogrammet eller motsvarande utbildning alternativt yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser att du har en mångårig arbetslivserfarenhet inom en HR-organisation samt vana av att driva utvecklingsarbete, strategiskt och operativt. Mycket goda kunskaper i det svenska språket. Rollen kan innebära tjänstgöring på flera arbetsplatser i kommunen, därav underlättar det om du har B-körkort.
Det är meriterande om du har vana av att arbeta nära politik och fackliga representanter samt kunskap och erfarenhet av att arbeta i en organisation med uppdrag inom utbildningsförvaltning.
Vi ser att du är en flexibel person som lätt ställer om vid ändrade förutsättningar. Du har en god planeringsförmåga och kan med det planera på både kort- och lång sikt samt följer upp hur arbetet fortskrider. Utifrån tjänstens komplexitet och de frågeställningar du ställs inför så ser vi att du har en god problemlösningsförmåga. Med många kontaktytor så behöver du känna dig bekväm att samarbeta med olika funktioner inom organisationen. Vidare ser vi att du enkelt och tydligt kan förmedla information, muntligt och skriftligt. Sist men inte minst ser vi också att du är synlig och lättillgänglig för dem vi finns till för.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge kommun
Borlänge kommun, Kommundirektörens stab/HR-kontoret Kontakt
HR-chef
