Vikarierande Fritidsledare till Ungdomens hus 75%
2025-08-12
Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Som fritidsledare vid ungdomens hus i Kiruna leder och planerar du aktiviteter med ungdomar. I uppdraget ingår även att bistå med enklare läxhjälp och städning av lokalen.
Arbetstider - 2 veckors-schema:
Jämna veckor:
Måndag kl. 17.00-22.00
Tisdag kl. 13.18-22.00 med 60 min rast
Onsdag kl. 15.36-22.00 med 30 min rast
Torsdag kl. 17.00-22.00
Ojämna veckor:
Måndag kl. 17.00-22.00
Tisdag kl. 13.18-22.00 med 60 min rast
Onsdag kl. 15.36-22.00 med 30 min rast
Torsdag kl. 17.00-22.00
Fredag kl. 18.00-23.00
Lördag kl. 18.00-23.10Kvalifikationer
Vi söker dig som har fritidsledarutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som
arbetsgivaren bedömer lämplig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att få arbeta inom en pedagogisk verksamhet måste du kunna uppvisa ett godkänt utdrag från
polisens belastningsregister vid anställning. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan, du gör det via länken https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner så som fri-friskvård där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
