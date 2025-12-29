Vikarierande föreståndare skyddat boende
2025-12-29
Då vår nuvarande föreståndare går på föräldraledighet söker vi nu en vikarierande föreståndare till vårt skyddade boende.
Är du redo att utvecklas i din yrkesroll och ta nästa steg i din professionella utveckling? Detta vikariat ger dig möjlighet att fördjupa din kompetens inom våld i nära relationer, skyddat boende, ledarskap och verksamhetsutveckling - i en organisation som befinner sig i en spännande förändrings- och utvecklingsfas.
Kvinnojouren Blenda är en idéburen organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi arbetar för att motverka mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Verksamheten står inför viktiga förändringar kopplade till ny lagstiftning om skyddat boende och den nya socialtjänstlagen.
Vi söker nu en engagerad föreståndare som vill ansvara för verksamheten i det skyddade boendet, leda det dagliga arbetet och aktivt bidra till fortsatt utveckling och kvalitetssäkring.
Kvinnojouren Blendas verksamhet består av tre delar:
Skyddat boende för kvinnor och deras barn som är placerade av socialtjänsten.
Öppen verksamhet med stödsamtal och praktiska insatser.
Utåtriktade och förebyggande insatser.
Idag består organisationen av åtta anställda samt ett antal ideellt engagerade volontärer.Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Som föreståndare har du ansvar för att leda och fördela det dagliga arbetet i det skyddade boendet. Du ansvarar också för att bedriva systematiskt kvalitetsarbete och är kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten IVO.
I rollen ingår även att vara kontaktperson för placerade kvinnor, vilket bland annat innebär ansvar för att följa kvinnan genom placeringens olika faser, dokumentation, stödsamtal, riskbedömningar och samverkan med socialtjänst och andra aktörer.
Om dig
Vi värdesätter ett omsorgsfullt förhållningssätt där människan sätts i fokus. Som person är du öppen mot alla människor, ansvarstagande, flexibel och stresstålig, har stor social kompetens samt värdesätter goda samarbeten både internt och externt. Som anställd på Kvinnojouren Blenda har du en feministisk grundsyn och står bakom jourens värderingar och vision om ett jämställt samhälle fritt från våld.
Vi söker dig som är socionom eller har annan likvärdig utbildning där socialrätt ingår, samt har erfarenhet av att arbeta med människor i kris. För tjänsten behöver du uppfylla IVO:s krav på föreståndare för skyddat boende, både vad det gäller utbildning och erfarenhet.
Vi ser gärna flerspråkiga sökanden.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i skyddat boende eller kvinnojoursverksamhet
Dokumenterad kunskap om våld i nära relationer och dess konsekvenser
God kunskap om socialtjänstlagen
Utbildning i riskbedömningsinstrument (FREDA, SARA, PATRIARK)
Erfarenhet av arbetsledningDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är ansvarstagande, flexibel och stresstålig, har god samarbetsförmåga och ett omsorgsfullt, professionellt bemötande. Du delar Kvinnojouren Blendas värdegrund och har en feministisk grundsyn.
Vi erbjuder
Kvinnojouren Blenda erbjuder ett meningsfullt arbete där du som medarbetare får tillgång till kvalitativ kompetensutveckling och handledning. Du blir en del av en engagerad och kunnig arbetsgrupp med ett gott samarbetsklimat, där kollegor stöttar varandra och arbetar tillsammans utifrån gemensamma värderingar.
Vi har kollektivavtal via Fremia, tjänstepension och erbjuder friskvårdsbidrag.Om tjänsten
Anställningen är ett vikariat med start i mars/april 2026 och sträcker sig till augusti/september 2027.
Urval och intervjuer sker löpande.
Utdrag ur belastningsregistret krävs inför anställning.
Frågor
Vid frågor är du välkommen att mejla till rekrytering@kvinnojourenblenda.se
. Vi besvarar ditt mejl så snart vi har möjlighet. Mellan jul och nyår kan svarstiden vara något längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: rekrytering@kvinnojourenblenda.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kvinnojouren Blenda
, http://kvinnojourenblenda.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kvinnojouren i Växjö Jobbnummer
