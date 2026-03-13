Vikarierande Facility Coordinator
Sodexo AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Vi söker ett serviceproffs till vårt uppdrag i Stockholm City - är du den vi söker?
Vår stjärna ska vara tjänstledig och vi söker en vikarie i hennes ställe!
Personen vi letar efter ska vara social, hjälpsam, positiv, prestigelös och uppskatta ett omväxlande arbete. Du är självständig, proaktiv och initiativtagande, du ser vad som behöver göras och gör det! Du är inte rädd för att ta personlig kontakt, men kan också avgöra hur och när du lämpligast gör det.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
• Hantering av diskmaskiner, kaffemaskiner och påfyllning av förfriskningar i kundens kök och pentryn
• Tillsyn av kundens lokaler inklusive iordningställande, påfyllning och bortplockning av disk och ev. avfall
• Att assistera vid olika sorters möten och events samt säkerställa en bra kundupplevelse genom ommöbleringar, hantering av leveranser och catering, mm.
• Hantering av felanmälningar, åtgärda problem och avsluta ärenden så snart som möjligt. Det kan handla om allt från att hantera en kaffemaskin till att skruva åt handtag, enklare underhåll i konferensrum och öppna kontorsytor samt att se till att kundens ytor är i bästa skick.
• Att bistå i SBA-arbetet - gå säkerhetsrundor, rapportera observationer och tillbud samt åtgärda ev. brister.
• Tjänstgöring i receptionen
• Nära samarbete med kollegerna i serviceteamet och tillsammans med dem skapa en bekymmersfri dag för kunden
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet från servicebranschen och har arbetat några år. Erfarenhet från hotell, butik, restaurang, lokalvård eller erfarenhet av liknande arbete är en bonus.
• Du är bekväm med att kommunicera både muntligen och skriftligen på svenska och engelska
• Du är datavan och hanterar Officepaketet.
• Du är lösningsorienterad, flexibel och samarbetsvillig.
• Du är prestigelös och hugger i där du behövs
• Vi fäster stor vikt vid eget driv och proaktivitet och att du trivs i sociala sammanhang
Vi erbjuder:
Ett företags medarbetare är dess värdefullaste resurser. Den tid vi lägger ned på våra medarbetare är väl investerad tid; att upptäcka medarbetarnas verkliga potential; att hjälpa dem att utveckla sina talanger; att hjälpa dem bli bättre än de själva trodde var möjligt.
På Sodexo tror vi på utbildning och utveckling av våra medarbetare.
Som anställd på Sodexo har du förmåner såsom rabatter och erbjudanden, friskvårdsbidrag och volontärarbete på betald arbetstid.
Anställningsform och arbetstider:
Tjänsten är heltid, 40 timmar per vecka och är ett vikariat under ca 1 år.
Arbetstiden är schemalagd måndag-fredag kl. 07.45-16.45.
Sista ansökningsdag är 2026-04-30, vi intervjuar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten tidigare.
Ansökan kan endast göra via vårt ansökningsverktyg ReachMee.
Observera att alla medarbetare inom Sodexo behöver genomföra identitetsvalidering innan anställning påbörjas.
Har du frågor tjänsten är du välkommen att kontakta platschef Anette Sjöholm, anette.sjoholm@sodexo.com
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Jobbnummer
