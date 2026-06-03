Webbstrateg till Mälardalens universitet (tidsbegränsad)
Mälardalens Universitet / Webbmasterjobb / Västerås Visa alla webbmasterjobb i Västerås
2026-06-03
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mälardalens Universitet i Västerås
, Eskilstuna
, Nyköping
, Karlskoga
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.Vill du vara med och bidra till vår utveckling?Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.Avdelningen Ledningsstöd är ett universitetsövergripande stöd. Vi stöttar universitetsledning, fakulteter, institutioner och olika centrala organ inom universitetet samt ansvarar för varumärket MDU och intern och extern kommunikation. Avdelningen hanterar även vissa verksamhetsutvecklingsfrågor och erbjuder juridiskt stöd till universitetet. Vi arbetar verksamhetsnära och tillsammans med de vi stödjer. Allt för att förstå faktiska behov och proaktivt stötta samtliga ledningsnivåer i att genomföra och utveckla universitetets verksamhet.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, ca 1 år
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 18 juni 2026
Stationeringsort: Västerås
Institution/enhet/avdelning: LedningsstödPubliceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Vi letar någon som kan stärka upp den strategiska utvecklingen av MDU:s intranät och externa webbplatsen mdu.se under ett år. Du har ett coachande arbetssätt och arbetar nära faktaägare och redaktörer om behovsanalyser, planering och utveckling för att uppnå förbättrad användarupplevelse.
Du trivs att samarbeta runt problemlösning med både interna och externa resurser och du genomför själv enklare utvecklingsarbete, ändringar och felsökningar. Du har ansvar för MDU:s avtal med webbleverantörer och vid behov beställer och projektleder du externa tekniska konsulter.
Du arbetar aktivt med teknisk sökoptimering för att stärka MDU:s närvaro i digitala flöden, samt övervakar och gör regelbundna analyser som underlag för att förbättra webbplatsernas prestanda.
Du ansvarar för att webbplatsernas utseende och design följer MDU:s visuella identitet, att det finns behovsanpassade mallar och manualer samt rutiner för lagkrav som exempelvis tillgänglighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleexamen med inriktning inom IT/ webb eller motsvarande utbildning som bedöms relevant för tjänsten
Minst 3 års arbetslivserfarenhet med förvaltningsansvar för större webbplatser och projektledning av webbutvecklingsprojekt
Mycket god kunskap om CMS-system med dokumenterad erfarenhet av användarcentrerad utveckling inom webb och CMS, helst Sitevision
Erfarenhet av processutveckling i nära samarbete med faktaägare och redaktörer och från att projektleda externa konsulter
Kunskaper inom webbtillgänglighet
God förståelse för kommunikation på en strategisk och operativ nivå
Flytande i tal och skrift på svenska
God kunskap i tal och skrift på engelska
Personliga förmågor
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
Som person är du en engagerad relationsbyggare med mycket god samarbetsförmåga och en förmåga att skapa förtroende i dina kontakter. Du trivs i samarbete med olika yrkesroller och har ett lyhört och pedagogiskt förhållningssätt, med en naturlig förmåga att coacha och utveckla andra.
Du är initiativtagande och driver ditt arbete framåt med fokus på kvalitet och leverans i tid. Med ett helhetsperspektiv och god prioriteringsförmåga hanterar du flera parallella uppdrag. Du kommunicerar på ett tydligt och engagerande sätt och har förmågan att göra tekniska lösningar begripliga för andra. Din lösningsorienterade inställning och förmåga att omsätta verksamhetens behov till konkret utvecklingsarbete är avgörande i rollen.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.Så ansöker du
Gör din ansökan genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.
Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter:
Saco-S mailto:saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälardalens Universitet
(org.nr 202100-2916), https://mdu.se
Box 883 (visa karta
)
721 23 VÄSTERÅS Arbetsplats
Mälardalens universitet Kontakt
Ställföreträdande avdelningschef
Kristin Blom kristin.blom@mdu.se Jobbnummer
9946588