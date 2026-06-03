Elevassistenter till Munkhätteskolan anpassade grundskola
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2026-06-03
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Ref: 20261423Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill vara en del av oss på Munkhätteskolan och som vill arbeta i det viktiga uppdraget som elevassistent i vår anpassade grundskola. Din huvudsakliga placering är i vår anpassade grundskola, men tjänstgöring kan bli aktuellt även i övriga delar av verksamheten utifrån behov.
I anpassad grundskola arbetar du i barngrupp hela dagar. Du har en elevstödjande funktion och stöttar undervisande lärare i att genomföra lektionspass i skola och fritidshem. Du är ett pedagogiskt, socialt och fysiskt stöd till elever.
Du stöttar eleverna i ADL - Aktiviteter i det dagliga livet. Det innebär att du hjälper eleverna med bland annat:
Äta och dricka - frukost, lunch och mellanmål
Klä av och på sig
Personlig hygien - duscha, eventuella byten av blöjor eller bindor
Toalettbesök och kroppsvård
I uppdraget ingår även att utföra egenvård exempelvis medicinering för ADHD eller epilepsi. Uppdraget som elevassistent innebär varierande arbetsuppgifter utifrån elevernas, gruppens och verksamhetens behov.
I vår anpassade grundskola arbetar du i nära samarbete med ansvarig speciallärare/specialpedagog/lärare, och elevassistenter, men samarbetar och samverkar också med övriga yrkesgrupper och funktioner på skolan. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att hjälpa eleverna att följa med i undervisningen genom att motivera, stötta och anpassa i undervisningen samt hjälpa eleven/eleverna i att skapa god balans mellan vila och arbete.
Utöver detta kommer dina arbetsuppgifter också bestå av att stötta eleverna att utveckla olika skolsociala förmågor och vara ett stöd föreleven/eleverna under hela skoldagen, på lektionstid såväl som fritidshemstid. I detta ingår ett tillsynsansvar som är extra viktigt då våra elever har intellektuell funktionsnedsättning och därför har ett mer eller mindre begränsat konsekvenstänk.
Du bemöter alla elever lågaffektivt i alla situationer även vid ett utåtagerande beteende.Kvalifikationer
Du som söker har en avslutad gymnasieutbildning. Är den med inriktning omvårdnad ser vi det som meriterande, Alternativt har du motsvarande kunskap genom minst två års erfarenhet av barn och unga med funktionsnedsättning/intellektuell funktionsnedsättning. Även meriterande med utbildning om IF eller NPF. Det är meriterande med erfarenhet av arbete med olika fysiska funktionsnedsättningar och intellektuella funktionsnedsättningar. Kunskap kring olika diagnoser och funktionsnedsättningar samt hur dessa bemöts. Du har erfarenhet av att arbeta i anpassad grundskola. Det är även meriterande med kunskap kring alternativa kommunikationsmetoder och
kunskap kring lågaffektivt bemötande.
Du har en stabil fysik då det förekommer utomhusaktiviteter i samtliga väder och att du kommer behöva vara ett fysiskt stöd till elever, exempelvis ingår lyft. Du behöver kunna uttrycka dig begripligt på svenska, i såväl tal som skrift då arbetet kommer med såväl kontakt med vårdnadshavare som viss dokumentation.
Du som person ser andras styrkor och olikheter som en tillgång. Du har en god förmåga att möta alla elever utifrån deras behov och dagsform. Du är initiativtagande, flexibel och kan lätt ställa om utifrån det verksamheten kräver. Att arbeta med barn för deras bästa är ett aktivt val. Du är engagerad, intresserad och har en drivkraft att utveckla och utvecklas.
Vi ser gärna att du har en god kännedom om kapitel 1 och 2 i skolans läroplan och har vilja och intresse för att sätta dig in i övriga delat av skolans styrdokument. Vi ser också att du har kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar påverkar elevens lärande och hur man på bästa sätt kompenserar för dessa.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Munkhätteskolan är en inkluderande F-9 skola med ca 650 elever, varav ca 30 elever tillhör vår Anpassade grundskola. Vi är ca 150 medarbetare och stolta över mångfalden och den breda kompetensen som skolan besitter. Vår undervisning präglas av innovation och nyfikenhet och vi arbetar aktivt med ASL (Att Skriva sig till Läsning), SKUA (Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt) och Singaporemodellen i matematik. Skolan har ett välbemannat elevhälsoteam som tillsammans med skolans medarbetare verkar förebyggande och hälsofrämjande utifrån elevhälsomötesmodellen EHM. Arbetsmodellen möjliggör en givande samverkan där allas kompetens och profession nyttjas. Arbetsmiljön på Munkhätteskolan brukar uppfattas som mycket välkomnande och hjälpsam. Alla som besöker eller börjar arbeta på vår skola brukar uttrycka detta.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstid t.om. 2026-12-31
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 3-4
Tillträde: 2026-08-10 Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261423". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig kontakt
Camilla Hedman camilla.hedman@malmo.se Jobbnummer
9946582