Områdeschef Borås
Samhall Aktiebolag / Chefsjobb / Borås Visa alla chefsjobb i Borås
2026-06-03
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Om Samhall
Samhall finns till för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad där alla ses som en tillgång. Vårt uppdrag är att skapa meningsfulla jobb för personer med funktionsnedsättning. Varje år anvisas ca 2 000 personer till oss från Arbetsförmedlingen och det vi gör är att erbjuda dem en stabil plattform att stå på och möjlighet att träna sina förmågor och utveckla sin kompetens. Vårt viktigaste mål är att 1 500 personer varje år ska lämna oss för ett arbete utanför Samhall.
Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt uppdrag och våra mål högst närvarande. Övertygelsen om att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft för oss alla. Vi tror att du som läser detta känner lika starkt för det som vi.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall!
Jobbet som områdeschef
Att vara områdeschef på Samhall är att befinna sig i absoluta centrum av vår verksamhet. Du leder medarbetare som jobbar i olika kunduppdrag och din främsta målsättning är att dina medarbetare får möjlighet att upptäcka och utveckla sin kompetens för att på sikt lämna Samhall för en annan arbetsgivare.
I ditt dagliga arbete har du också mycket kontakt med dina kunder och säkrar att allt fungerar som det ska. Genom goda relationer utvecklar du också affären och hittar möjligheter till fler arbetstillfällen för Samhalls medarbetare.
Att skapa förutsättningar för våra medarbetares utveckling samt att våra kunder är nöjda är alltså själva kärnan i vårt uppdrag som företag. Därför är allas ansträngningar riktade mot att skapa plattformen för dig som områdeschef.
Vad tar du med dig in i rollen?
Som områdeschef är du operativ, närvarande och kan fatta beslut med hög integritet. Att du har erfarenhet från och trivs i en verksamhet som präglas av högt tempo och med människan i centrum är ett krav. Vi vet också att du är bekväm i ledarrollen och har god kunskap kring uppgifter som ingår i ett chefsuppdrag.
För att lyckas i arbetet tror vi att du har:
Ledarskapserfarenhet är meriterande
Erfarenhet av att bygga långsiktiga kundrelationer
Dokumentation- och systemvana
Erfarenhet från lokalvård (SRY/Insta) är meriterande
Gymnasieutbildning
B-körkort
Förutom gedigen kunskap är det dock vår värdegrund som gör att våra ledare trivs och gör ett bra jobb över tid. Din tro på alla människors lika värde, att alla människor har kompetens samt att jobbet har stor betydelse är det som motiverar i vardagen.
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar möten, tester och referenskontroll.
Om du har frågor eller behöver komma i kontakt med oss är du varmt välkommen att höra av dig till oss enligt nedan.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Anställningsdatum: Enligt överenskommelse
Geografisk placering: Borås
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
Pga semestertider kan återkopplingstiden vara något fördröjd
Vi ber dig skicka in din ansökan genom att klicka på knappen nedan, dessvärre har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar och CV via e-post.
Rekryterande chef: Nina Nylander, nina.nylander@samhall.se
eller rekryterare Stina Torell, stina.torell@samhall.sePubliceringsdatum2026-06-03Facklig kontakt
Ledarna: Linda Hinderyd, 072–2044967, Saco: Asim Zilic, 070-3594515, Unionen: Susanne Pettersson, 070–2826191 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7843327-2034667". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samhall Aktiebolag
(org.nr 556448-1397), https://karriar.samhall.se
Österlånggatan 74 (visa karta
)
503 37 BORÅS Arbetsplats
Samhall AB Jobbnummer
9946585