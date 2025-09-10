Vikarierande enhetschef personlig assistans
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål. Det är det vi kallar Ett Värmdö, En Förvaltning.
Vikarierande enhetschef till personlig assistans på Värmdö.
Vill du vara med och driva samt utveckla funktionsstöd i Värmdö kommun? Vi söker dig som är en trygg ledare och som motiveras av att göra skillnad varje dag. Hos oss välkomnas du till en arbetsplats som präglas av engagemang, lyhördhet, hög kompetensnivå och samverkan. Här får du möjlighet att tillsammans med medarbetare, chefer och samordnare utveckla verksamheten och göra skillnad för de individer vi arbetar för, varje dag.
Vi har förmånen att arbeta på en unik plats, nära både havet och staden. Till våra verksamheter i Värmdö pendlar du enkelt och smidigt från slussen på cirka 30 minuter, med direktbuss som går var tionde minut. Du kan även båtpendla stora delar av året med pendelbåtslinjen från Strömkajen i Stockholm.
Verksamheten
I rollen som enhetschef för personlig assistans leder du arbetsgrupper där brukaren valt kommunen som assistanssamordnare. I nuläget rör det sig om cirka 15 olika arbetsgrupper. Assistenterna stöttar brukaren på olika vis kring den dagliga livsföringen. Uppdraget är beroende på brukarens behov och det kan handla om allt från personlig hygien, medicinering, kommunikation till att vara ett stöd i olika situationer i vardagen. Respekt, empati och engagemang är ledord i vår verksamhet.
Uppdraget
Du kommer att vikariera under cirka ett år för ordinarie enhetschef.Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamheten, personal, arbetsmiljö och budget. Arbetet är av strategisk och utvecklande karaktär men du kommer även att arbeta operativt och nära dina assistansgrupper. Då du ansvarar för medarbetare vars arbetsplats är i brukarens hem, innebär arbetet delvis att leda på distans.
Att bygga relationer och samverka både internt och med externa samarbetspartners är ett prioriterat område. Kommunen har ett samverkansavtal och samverkan med fackliga företrädare är en viktig del av ditt arbete.
Som enhetschef är du direkt underställd avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp där du verkar utifrån en helhetssyn för hela avdelning Funktionsstöd och vård- och omsorgskontoret. Kvalifikationer
Den vi söker har:
• Universitets-/högskoleexamen som socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet som chef på motsvarande nivå inom vård- och omsorg.
• Erfarenhet av arbete inom LSS.
• Erfarenhet av personlig assistans.
• Erfarenhet av budgetansvar.
• Förmåga att uttrycka sig väl, pedagogiskt och behärskar svenska på hög nivå, i både tal och skrift.
• Vana att driva och leda förändrings- och utvecklingsarbete.
• Erfarenhet av att leda stora personalgrupper.
• Kunskap kring de lagar, föreskrifter och allmänna råd som gäller för verksamheten.
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
• Kunskap/erfarenhet inom utvecklande arbetsmiljöarbete.
• Kunskap inom AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).
• Erfarenhet av IBIC
Som person är du självgående och orädd. Du drivs av att lösa problem och trivs i en strategisk roll där du får möjlighet att både utveckla och utvecklas. Du har lätt för att skapa goda relationer och samverka både internt och externt. Du är en naturlig ledare med en coachande och involverande ledarstil, som bidrar till både medarbetares och verksamhetens utveckling. Du är en skicklig kommunikatör, har ett strukturerat arbetssätt och en god analytisk förmåga. Du har förmåga att analysera och utifrån det dra slutsatser samt förmedla dem vidare i organisationen på ett tydligt sätt. Du är van att prioritera och fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett fantastiskt roligt arbete med en sammansvetsad ledningsgrupp som vill bedriva verksamheter med högsta kvalitet. Värmdö kommun erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och värnar om din arbetsmiljö genom att aktivt arbeta för hälsofrämjande arbetsplatser. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.Övrig information
I denna rekrytering kommer en bakgrundskontroll genomföras innan anställning erbjuds.
Anställningen omfattar heltid och är ett vikariat med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
