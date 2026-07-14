Vikarierande enhetschef
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Sjukvårdschefsjobb / Enköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Enköping
2026-07-14
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Hornö tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Vi tar emot män med psykisk ohälsa och män med utagerande beteende. Vi har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov.
Vill du utvecklas som ledare och ändå vara nära personal och klienter ska du arbeta som enhetschef hos SiS. Som enhetschef leder, planerar, följer upp och utvecklar du arbetet på avdelningen så att ni når uppställda mål. Du har det övergripande behandlingsansvaret för de klienter som vårdas på avdelningen.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Ansvarar för sin avdelning och för sina medarbetares arbete och arbetsmiljö och säkerställer att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt som medför att beslutade mål uppnås, och att arbetet bedrivs enligt gällande lagstiftning, SiS styrdokument, verksamhetsplan och särskilda beslut.
Enhetschefen arbetar i tätt samarbete med avdelningens gruppledare och behandlingssekreterare.
Har verksamhetsansvar, budgetansvar och personalansvar för avdelningens medarbetare.
Ansvarar för att förankra och implementera myndighetens beslut och regelbundet följa upp verksamheten som bedrivs på avdelningen.
Ansvarar för att gemensamma arbetssätt och metoder används och efterlevs och stödjer medarbetare att fatta beslut i det dagliga arbetet.
Leder arbetet på avdelningen utifrån ett utvecklande ledarskap i enlighet med SiS ledarskapspolicy.
Ansvarar för att medarbetare på den egna avdelningen har den kompetens som behövs för den vård och behandling som avdelningen bedriver och säkerställa att medarbetarna har de förutsättningar som krävs för att genomföra sina uppgifter i en god och säker arbetsmiljö.
Andra för rollen förekommande arbetsuppgifter som behövs för att skapa goda resultat.
Rapporterar till institutionschefen och ingår i institutionens ledningsgrupp och tar där ett gemensamt ansvar för hela verksamheten.
Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå som en del av tjänsten.Kvalifikationer
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.UtbildningsbakgrundKvalifikationer
Akademisk examen om minst 180 hp med inriktning mot samhälls-, vård- eller beteendevetenskap eller annan relevant akademisk examen.
Kunskaper och färdigheterKvalifikationer
Flerårig erfarenhet av arbete inom verksamheter med fokus på vård, behandling och säkerhet, såsom exempelvis socialtjänst, vård och behandling, kriminalvård eller annan relevant verksamhet.
Dokumenterad aktuell erfarenhet av arbetsledande roll.
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av chefskap med verksamhetsansvar, budgetansvar och personalansvar
Anställning:
Tjänsten är ett vikariat till 20270217. Tillträde 1 sept eller enligt överenskommelse. Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast 4 augusti.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
745 98 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Jobbnummer
10002854