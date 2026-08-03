Diskare- Sen Stockholm City
Senume AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-08-03
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Diskare / Runner till nyöppnade SEN Stockholm
Vill du vara med från start och bygga upp vår nya restaurang?
I augusti öppnar vi SEN Stockholm – ett nytt, modernt restaurangkoncept mitt i Stockholm. Hos oss möts smaker från Sydostasien i en snabb, kvalitativ och välkomnande restaurangupplevelse. Vi söker nu engagerade diskare/runners som vill bli en del av vårt team redan från öppningen.
Vi söker dig som:
Trivs med ett högt arbetstempo.
Är självgående, ansvarstagande och ser vad som behöver göras.
Är flexibel och gillar att arbeta tillsammans med andra.
Kan arbeta luncher, kvällar och helger.
Har erfarenhet från restaurang eller disk (meriterande men inget krav).Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Som diskare/runner är du en viktig del av restaurangens dagliga drift. Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Disk och hantering av köksutrustning.
Plock och organisering av diskstationen.
Runner – transportera mat, porslin och material mellan kök och restaurang.
Hålla kök, diskrum och arbetsytor rena och organiserade.
Städ och rengöringsuppgifter.
Hjälpa till där det behövs för att ge både gäster och kollegor en bra upplevelse.
Vad erbjuder vi?
Du blir en del av ett familjärt och engagerat team där alla hjälps åt. Eftersom restaurangen är helt ny får du vara med från start och bidra till att skapa rutiner, arbetsglädje och en fantastisk gästupplevelse. Vi söker personer som vill utvecklas tillsammans med oss och vara med på SEN resa.
Om SEN Group
SEN tillhör SEN Group, en restaurangkoncern med rötter i Stockholm. Idag driver vi flera restauranger runt om i Sverige och brinner för att erbjuda mat inspirerad av Sydostasien med hög kvalitet, genuina smaker och modern service.
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Har du möjlighet att bifoga en kort presentationsvideo ser vi det som ett stort plus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Senume AB
(org.nr 559016-2342)
120 61 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Arbetsplats
Sengroup Jobbnummer
10020430