Vikarierande dramalärare - Vallentuna kommun - Gymnasielärarjobb i Vallentuna

Vallentuna kommun / Gymnasielärarjobb / Vallentuna2021-06-30Har du ett genuint intresse för dans, musik, konst och kultur? Vill du vara med och utveckla en modern, aktuell och relevant kulturskola? Brinner du för att skapa bästa förutsättningar för barn och unga att utvecklas inom dans? Då är detta rätt tjänst för dig!Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.Om verksamheten:Kulturförvaltningen ansvarar för biblioteken, kulturskolan och övriga kulturverksamheter såsom Vallentuna Kulturhus och Bibliotek, Vallentuna Teater samt kommunens arbete med konst och kulturmiljöer.2021-06-30Tillsammans med vår andra dramalärare och övrigt kollegium kommer du att driva och utveckla undervisningen i kulturskolans dramakurser samt i undervisning som sker i kommunens grundskolor under fritidstid.Tjänsten innebär att undervisa barn och unga i kulturskolans teaterkurser samt kursen Kulturverkstad för barn i årskurs 1-2. Du kommer att delta i olika arbetsgrupper och processer för att utveckla en relevant och inspirerande kulturskola för barn och unga.Tjänsten är huvudsakligen förlagd till vardagar och kvällar. Arbete på helger förekommer.Vi söker dig som:har dramapedagogutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms vara likvärdig.har dokumenterad erfarenhet av att undervisa barn och unga samt undervisa barn och unga på olika nivåer.har gedigen teaterbakgrund.har goda IT-kunskaper.Du arbetar mot resultat genom att du visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar och utvecklar lärande och kunskap på eget initiativ.Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärlds bevakar.Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande och du stärker dina kollegor när det syns även hos dem.Information:Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar. Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.Anställningen är en visstidsanställning på 30 % med start 2021-08-11. Vi tillämpar individuell lönesättning.Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta angiven person i annonsen. Intervjuer hålls fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 2021-07-31För mer information kontakta:Jerker Axelsson, Kulturskolechef, jerker.axelsson@vallentuna.se Mer information och fackliga representanter hittar du på www.vallentuna.se/ledigajobb. Varaktighet, arbetstidDeltid/ 25 %Individuell lönesättning tillämpasSista dag att ansöka är 2021-07-31Vallentuna kommun5839477