Vikarierande butikschef
Pingst-Fria Församlingar i Samverkan / Chefsjobb / Östersund
2025-11-05
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige
, Örnsköldsvik
, Mora
, Leksand
, Umeå
eller i hela Sverige
PMU SECOND HAND - Ditt fynd förändrar liv och miljö
PMU Second hand är Sveriges mest rikstäckande secondhandkedja. Tillsammans med våra samarbetsförsamlingar/föreningar driver vi 56 butiker mellan Trelleborg och Haparanda. 23 av dessa är fullt administrerade av PMU, vilket innebär att vi där har ett direkt arbetsgivaransvar. Syftet med butikerna är att skapa ekonomiska resurser till de internationella projekt som PMU eller våra samarbetspartners stödjer. Genom butikerna gör vi också stora sociala insatser lokalt. Att handla secondhand är dessutom det mest miljösmarta alternativet för konsumtion. Vi vill utmana församlingarna till att se PMU Second Hand som ett verktyg för att församlingen ska kunna vara just församling.
Vi tror att en secondhandbutik behöver drivas affärsmannamässigt men fortsatt måste kunderna få uppleva att de gör fynd. Vi vill få gåvogivare, medarbetare och kunder att känna att de verkligen är med och förändrar liv och miljö. Så viktiga är allas insatser.
Vårt uppdrag som central organisation är att ge butikerna stöd att driva och utveckla sin verksamhet på ett framgångsrikt sätt. Vi har också ett uppdrag att starta fler butiker.
OM BUTIKEN
Tillsammans med Pingstförsamlingen i Östersund driver vi en fräsch butik. Butiken är väl inarbetad och känd i sitt område och är inne i en expansiv och utvecklande fas. Vi vill fortsätta den positiva utvecklingen som butiken har haft så här långt och söker därför en driven och inspirerande ledare. Butiken administreras centralt av PMU Second Hand men drivs lokalt i samarbetet med Pingstförsamlingen i Östersund.
Målsättningen med butiken är att:
generera ekonomiskt överskott till sociala och humanitära insatser genom de projekt som PMU och församlingen är engagerad i
vara en social mötesplats
bereda sysselsättning för människor utanför den reguljära arbetsmarknaden.
aktivt göra stor skillnad för vår miljö
sprida kunskap om situationen i utvecklingsländer
vara en plattform för att göra PMU och församlingen mer känt i Östersund
OM TJÄNSTEN
Som vikarierande Butikschef leder du tillsammans med Verksamhetschefen den dagliga driften av butiken. Du kommer tillsammans med övrig personal arbetsleda volontärer och personer i olika former av arbetsträning. Arbetet fokuserar på att skapa en så stor genomströmning av skänkta varor som möjligt. Detta innebär att maximera försäljning samt skapa en attraktiv butik och gåvomottagning. Du är själv delaktig i arbetet med att förbereda butiken inför försäljning samt arbeta i butiken när den är öppen.
Tjänsten innebär också ett nära samarbete med församlingen som är delaktig i driften. Som butikschef är du ytterst ansvarig på plats för frågor som påverkar det dagliga arbetet när verksamhetschefen inte är närvarande.
Du får bra centralt stöd av Regionchef, Butiksutvecklare, Marknadskommunikatör och Verksamhetsledning i ditt arbete. Tjänsten är på heltid med tillträde 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse. Det här är en tidsbegränsad tjänst som sträcker sig till slutet av februari 2028. Du rapporterar till Verksamhetschefen.
DEN VI SÖKER
Vi söker en driven och inspirerande ledare som har erfarenhet från att driva Secondhandbutik och myndighetssamarbeten eller annan lämplig bakgrund. Som person är du ordningsam, resultatinriktad och tydlig i din kommunikation. Du förstår värdet i att ibland vara ledare och ibland vara chef. Du bör ha erfarenhet av liknande jobb och älska secondhand. Du kan också komma med annan viktig erfarenhet som kan bidra till en tillväxt i vår butik. Din sociala förmåga är mycket viktig och vi kommer att utgå från personlig lämplighet. Du har ett öppet och representativt sätt och du har god förmåga att utveckla och leda människor utifrån deras egna förutsättningar.
Du som söker ...
Vill vara med och förändra liv och miljö
Har dokumenterad affärs- och marknadserfarenhet eller erfarenhet från socialt arbete
Har tidigare erfarenhet från handels och butiksvana
Har erfarenhet av att arbetsleda andra
Har erfarenhet från att rekrytera och leda volontärer
Har erfarenhet från att leda samarbeten med olika myndigheter i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Har erfarenhet av att vara chef eller ledare
Kan utbilda, motivera och inspirera butiksmedarbetare
Delar vår kristna tro och är väl förtrogen med vad det innebär att jobba i nära samarbete med en församling
Har körkort för bil
DIN ANSÖKAN
Vill du veta mer om hur du kan få vara med och förändra världen varje dag? Kontakta Emma Gustafsson för frågor om tjänsten. Välkommen att skicka ditt personliga brev och CV via e-post till emma.gustafsson@pmu.se
. Beskriv gärna hur din kristna tro får konsekvenser i din vardag. Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 16 november 2025. Märk din ansökan med "Butikschef Östersund". Vi förbehåller oss rätten att kalla till intervju löpande.
PMU - EN DEL AV PINGST
PMU, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, är en av Sveriges större biståndsorganisationer. PMU är avdelningen för internationell utvecklingsverksamhet och humanitärt arbete inom den juridiska personen Pingst - fria församlingar i samverkan. PMU:s uppdrag är tydligt: Vi vill bekämpa alla former av fattigdom och vi vill göra det tillsammans. Detta är vår tro, vår vilja och vår kallelse som kyrka. Vi tror på alla människors lika värde och lika rätt. Vårt arbete utgår från de mänskliga rättigheterna och övertygelsen om varje människas inneboende förmåga att förändra sitt liv. Genom att stärka individer och påverka makthavare kan vi bidra till hållbar förändring.
Utöver det direkta arbetet med utvecklingsprojekt och humanitära insatser, arbetar vi med påverkansarbete, kommunikations- och insamlingsarbete och secondhandbutiker i Sverige. Läs gärna mer på www.pmu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: emma.gustafsson@pmu.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikschef Östersund". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pingst-Fria Församlingar i Samverkan
Bangårdsgatan 51, Storsjö Torg (visa karta
)
831 45 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PMU Second Hand Östersund Jobbnummer
9590644