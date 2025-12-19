Vikarierande badvärd till Kärra sim- och sporthall
2025-12-19
Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa trygghet, glädje och rörelse för människor i alla åldrar? Har du en bakgrund inom poollivräddning eller liknande utbildning och ett brinnande engagemang för hälsa, service och mötet med människor? Då kan detta vikariat på Kärra sim- och sporthall vara jobbet för dig!
Vi söker nu två vikarierande badvärd som vill bli en del av ett kompetent och engagerat team.
Som badvärd får du ett varierat och betydelsefullt arbete där du är en nyckelperson i gästernas upplevelse. Du ansvarar för bassängbevakning, ser till att anläggningen är ren, trygg och trivsam, samt bemöter våra gäster med professionell och god service. Du kommer att leda pass i vattengymnastik. I tjänsten kan det även ingå att arbeta i vår reception eller liknande uppgifter. Dator används som ett viktigt hjälpmedel.
På Kärra sim- och sporthall finns det en 25 metersbassäng med sex banor, en undervisnings bassäng, en reception, ett gym, samt en sporthall. Anläggningen är en plats där vi tillsammans arbetar för att inspirera till fysisk aktivitet, stärka folkhälsan och skapa meningsfulla upplevelser för alla besökare. Ett av våra viktigaste mål är att öka simkunnighet och förbättrad folkhälsa för göteborgarna.
Enheten består av en enhetschef som leder och driver verksamheten tillsammans med en teamledare och cirka tio medarbetare. Tillsammans möter ni människor i alla åldrar och från många delar av världen. Här får du använda både din lyhördhet, din servicekänsla och din förmåga att skapa förtroende. Du arbetar i ett engagerat team där vi tillsammans strävar mot samma mål; att ge varje gäst en riktigt bra upplevelse. Arbetstiden är schemalagd dagtid, kvällar och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning och är utbildad poollivräddare alternativt har annan utbildning inom bad, friskvård och hälsa som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta i simhall och med service, samt har god datorvana och kan orientera dig i olika IT-system. Du behöver behärska svenska väl i både tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet från att ha arbetat med målgruppen barn och ungdomar. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av lokalvård och arbete i reception. Har du utbildning eller erfarenhet av att hålla vattengymnastik är det meriterande.
Till denna tjänst lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser. För att trivas i rollen som badvärd hos oss tar du ansvar för dina och gruppens gemensamma arbetsuppgifter. Du har ett gott bemötande och ett genuint intresse för andra människor där du hittar lösningar och vill hjälp till för att ge en god service. Du har en god samarbetsförmåga där du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Samtidigt har du förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag och ta initiativ utan att vara beroende av andra. Vidare är du trygg och kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att möta vår nästa kollega!Om företaget
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi ger göteborgarna förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi driver, bygger och utvecklar idrotts- och friskvårdsanläggningar samt stöttar Göteborgs föreningsliv genom bidrag och annat stöd. Just nu är vi inne i en spännande utveckling med flera nya anläggningar, nya arbetssätt och mer digitala lösningar. För mer information om förvaltningen och Göteborg Stad hittar du här: https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/idrotts--och-foreningsforvaltningen Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Idrotts- och föreningsförvaltningen Kontakt
Bilal Raja - Teamledare Bilal.raja@ioff.goteborg.se 031–3682257 Jobbnummer
9654350