Vikarierande Administratör till SiS ungdomshem Gudhemsgården
2026-02-17
Vikarierande Administratör till SiS ungdomshem Gudhemsgården
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex
psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för
vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du
arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Gudhemsgården har verksamhet utanför Falköping. Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Vill du jobba i en nyckelfunktion och vara med och bidra till att vår verksamhet fungerar från dag till dag? Sök jobbet som administratör
på SiS!
Vi har nu behov av en vikarierande administratör under 6 månader. Som administratör har du ansvar för alla typer av administration kopplat till vår verksamhet, till exempel
hantering av arkiv, diariet, registratur och hantering av viss ekonomi, inköp och fakturafrågor. Du behöver ha förkunskaper och erfarenhet av liknande tjänst.
I din roll är du back-up för våra administratörer.
För att trivas och lyckas i rollen som administratör tror vi att du drivs av möjligheten att jobba i en verksamhet som är mitt uppe i ett
stort förändringsarbete. Du har en god förmåga att jobba i ett högt tempo och samtidigt skapa dig en överblick över helheten. Du är
lyhörd och strukturerad samt har en god förmåga att förutse behov och utifrån dem planera ditt arbete. Dina många kontaktytor kräver
också att du har en god kommunikativ förmåga och en hög servicekänsla
Våra administratörer behöver jobba tätt ihop och behöver kunna täcka upp för varandra i olika frågor. Som i alla administratörsroller är det svårt att presentera alla ingående
arbetsuppgifter, vilket innebär att vi söker en flexibel person som gärna hugger i där det behövs för tillfället.
Erfarenhet av ekonomihantering är nödvändigt då institutionen har ett behov av att ha en administratör som kan axla den
rollen. Kvalifikationer
• Ha relevant eftergymnasial utbildning med inriktning ekonomi och/eller administration, alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som SiS bedömer likvärdig
• Erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete såsom fakturahantering, inköp m.m.
• Ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete inom offentlig verksamhet, gärna inom statlig myndighet
• Erfarenhet av arbete i ekonomisystemen Proceedo och UBW
• Erfarenhet av arbete med intern service och stöd till chefer och verksamhet
• God förståelse kring regelverk och styrning inom offentlig ekonomi
• Goda kunskaper i Officepaketet.
• Goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och
medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning:
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid under 6 månader med start 1 mars eller enligt överenskommelse, med möjlighet till förlängning.
Det viktiga är att den vi söker har kunskap och erfarenhet av liknande roll.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt Överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Administrativ chef
Malin Ekström malin.ekstrom@stat-inst.se 010-4537851 Jobbnummer
9747542