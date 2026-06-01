Legitimerad gymnasielärare i engelska och samhällskunskap
Vad vi gör och vill
Tyresö gymnasium är en skola som sätter kunskap, trygghet och framtidstro i centrum. Vår vision är att ge varje elev de verktyg de behöver för att nå sin fulla potential, oavsett startpunkt. Som skola är vi inne i en expansiv och spännande period där mycket händer och utvecklas. Hösten 2025 återstartades det samhällsvetenskapliga och det ekonomiska programmet med gott söktryck. I övrigt har skolan yrkesprogram, introduktionsprogram, specialpedagogisk verksamhet samt anpassat gymnasium. Bredden av program leder till en härlig och dynamisk atmosfär! Tyresö gymnasium har många engagerade lärare och upplevs som lugn och trygg av både lärare och elever.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Då Tyresö gymnasium växer vi nu söker en legitimerad gymnasielärare i engelska och samhällskunskap. Tjänsten innefattar undervisning i gymnasieengelska på yrkesprogrammen och undervisning i samhällskunskap på grundskolenivå på introduktionsprogrammet. Som lärare hos oss ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i dina ämnen. Du skapar en inspirerande lärmiljö som väcker nyfikenhet och utmanar eleverna att utvecklas. I rollen ingår även mentorskap där du coachar en grupp elever i deras kunskapsmässiga och sociala utveckling. Du ingår i ett arbetslag där du är med och driver skolans pedagogiska utveckling framåt.
Detta är en tillsvidaretjänst på 100% med önskad start den 10/8-2026. Tjänsten är en ferietjänst.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för interna omplaceringar.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare i engelska och samhällskunskap som brinner för att arbeta med unga människor och för dina ämnesområden. Har du några års erfarenhet av undervisning på gymnasiet är det meriterande. Som person är du van att arbeta självständigt men har samtidigt en god samarbetsförmåga. Du är bra på att möta elevernas olika behov och har förmåga att bygga goda relationer, både med elever och medarbetare. I klassrummet har du ett gott ledarskap och en strukturerad undervisning. Du använder moderna pedagogiska verktyg som en naturlig del i ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill vara med och forma morgondagens samhällsmedborgare tillsammans med oss!
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast den 8/6. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Biträdande rektor Helene Mogefors, helene.mogefors@tyreso.se
, tel: 073-688 70 06
Biträdande rektor Karin Aaseby, karin.aaseby@tyreso.se
, tel: 073-688 70 33
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här: www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Vid anställning som innebär arbete med barn behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret.
Begär gärna utdraget digitalt. Det underlättar rekryteringsprocessen.
Om Tyresö
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan – från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
