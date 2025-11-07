Vikarier till Personlig assistans
Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet - här kan du vara med och skapa något nytt.
Att arbeta som personlig assistent är ett meningsfullt uppdrag som rymmer både glädje och utmaningar. Du får möjlighet att skapa nära relationer och göra verklig skillnad i en annan människas vardag. Ett arbete präglat av hjärta, omtanke och betydelse.
Hos oss får du en trygg och noggrann introduktion som gör att du känner dig säker i din roll.
Som vikarie hos oss arbetar du vid behov, med timlön, och avtalet omfattar avtalade arbetstillfällen och tider. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Som personlig assistent arbetar du i brukarens hem med vård- och omsorgsarbete samt annat arbete som hör hemmet till. Ni planerar dagen utifrån brukarens behov, önskemål
och dagsform. Viktigast av allt är att du finns tillhands och skapar trygghet samt en meningsfull vardag för brukaren.
Du bör vara beredd på att arbeta självständigt då det inte är dubbel bemannat. Personkemin är viktig och att du har god social förmåga så att du kan anpassa dig till
brukaren och familjens liv. Stor vikt kommer att läggas vid lojalitet och social förmåga. Arbetstiderna är dag och kvällstid, helgtjänstgöring samt även nattjänstgöring kan förekomma.Kvalifikationer
God kunskap i svenska språket är ett krav. Det är meriterande om du har undersköterskeutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig, samt erfarenhet av arbete med personer som har en funktionsnedsättning.
För denna tjänst söker vi kvinnliga sökande, med hänsyn till brukarens önskemål om trygghet och integritet. Vi söker dig som är stabil, positiv och engagerad, och som vill bidra till en god livskvalitet för brukaren.
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Vi tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jokkmokks kommun
(org.nr 212000-2676), https://www.jokkmokk.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/ Arbetsplats
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Kontakt
Enhetschef
Petra Ulvebrink petra.ulvebrink@jokkmokk.se Jobbnummer
