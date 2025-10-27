Vikarier till Personlig assistans
2025-10-27
Vad sägs om ett mångsidigt och kreativt jobb? Inom personlig assistans i Strängnäs får du möta intressanta människor med olika behov och förutsättningar. Du kommer utvecklas som person, samtidigt som du bidrar till att andra har det bra!
Som personlig assistent gör du skillnad varje dag genom att stödja vuxna personer med olika fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Du hjälper till med vardagliga sysslor i hemmet, personlig omvårdnad och att skapa en meningsfull fritid. Brukarens mål är vårt mål. Hos oss arbetar vi varierande arbetstider så som dag/kväll, natt samt helg.
Du som blir del av vårt team kommer att utveckla egenskaper som kreativitet, flexibilitet, mod, empati och samarbetsförmåga. Oavsett vad du väljer att göra i din framtida karriär är detta en unik möjlighet.
Trivs du så finns goda möjligheter att fortsätta jobba hos oss. Vi är en trygg arbetsgivare och tar ansvar för att du har det bara.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Som personlig assistent sker ditt arbete i brukarens hem och är unikt anpassat efter varje individs behov. Ingen dag är den andra lik! Ofta arbetar du självständigt, vilket ger dig både frihet och ansvar att forma ditt arbete på bästa sätt.
Att vara personlig assistent är ett speciellt uppdrag som ger både utmaningar och glädje. Du får chansen att bygga nära relationer och bidra till någon annans livskvalitet. Ett jobb med hjärta, omtanke och stor betydelse. Hos oss får du en gedigen introduktion så att du känner dig säker i din roll. Vi arbetar med utbildade handledare och använder ett uppskattat introduktionsmaterial för nya medarbetare.
Som vikarie hos oss arbetar du vid behov, med timlön, och avtalet omfattar avtalade arbetstillfällen och tider. Ett nytt anställningsförhållande påbörjas varje gång du arbetar ett nytt arbetspass. Vi har ett löpande behov av vikarier. Kvalifikationer
Vem är du? Vi söker dig som har:
• fyllt 18 år.
• goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
• god datorvana för att hantera verksamhetens system och kunna föra social dokumentation.
• B-körkort.
Det är meriterande om du har:
• utbildning från omvårdnadsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet, eftergymnasial utbildning inom beteendevetenskap, specialpedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• erfarenhet inom området LSS och har arbetat med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiatri.
• arbetat med lågaffektivt bemötande och har erfarenhet av att skapa pedagogiska miljöer som präglas av lugn och positiv förväntan.
• erfarenhet av delegering från sjuksköterska.
Vid arbete hemma hos brukare så behöver du vara förberedd på att husdjur kan finnas i hemmet. För arbete med barn och ungdom skall utdrag ur belastningsregister visas innan anställning.
Vi behöver dig som kan jobba! Att vara timvikarie hos oss kräver en viss grad av tillgänglighet för att kunna möta verksamheternas behov. Vi ser därför gärna att du inte har en annan sysselsättning på mer än 50 %.
Som person behöver du kunna skapa förtroende, inge trygghet och lugn i din yrkesroll. Du har förmåga att arbeta självständigt och samtidigt följa verksamhetens rutiner och arbetssätt kring brukare. Att du är lyhörd och inkännande är viktigt då vissa brukare kan ha svårt att uttrycka sin vilja och behov i verbal kommunikation. För att ha förutsättningar att klara av arbetsuppgifterna med brukaren, både omvårdnadsarbetet och fritidsaktiviteter, behöver du ha en allmänt god fysik. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och intresse av att arbeta med målgruppen.
Om du tycker om att arbeta med människor, är kreativ och har ett hjärta för omvårdnad då är detta jobb för dig! Vi ser fram emot att höra från dig!
ÖVRIGT
Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering
• Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
• Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
• Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida.
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
