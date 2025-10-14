Vikarier till fritids och skola
Vill du jobba med barn eller ungdomar inom skolans verksamheter?
Inom utbildningsförvaltningen arbetar cirka 1500 medarbetare med barns utveckling och lärande. Är du intresserad av att jobba vid fritids eller inom grundskolan? Vi söker nu efter nya medarbetare som vill prova på ett uppdrag som vikarie. Vi ser fram emot din ansökan!
Arbetsuppgifter
Är du en positiv och engagerad person som trivs att jobba med barn och unga? Vill du ha ett varierande och meningsfullt jobb där varje dag bjuder på nya möten och utmaningar? Då kan rollen som vikarie hos oss vara något för dig! Vi söker just nu vikarier som är redo att hoppa in och göra skillnad!
Som vikarie hos oss får du chansen att arbeta inom både fritidshem och grundskola, från förskoleklass till årskurs 9. Du behöver inte alltid ha formell utbildning, men vi söker dig som har ett genuint intresse för barns lärande och utveckling.
Att arbeta som vikarie ger dig en möjlighet att få prova på olika uppdrag. Det gemensamma arbetet vilar på ett positivt förhållningsätt och en förmåga att kunna se det enskilda barnet samt barngruppens behov. Publiceringsdatum2025-10-14Kvalifikationer
Meriterande om du har en lärarlegitimation eller studerar till lärare. Vi välkomnar även dig med erfarenhet eller utbildning som exempelvis barnskötare, elevassistent, resurspedagog, fritidspedagog, förskollärare, specialpedagog eller socialpedagog.
Saknar du legitimation men har goda kunskaper eller ett stort intresse för ämnen som matematik, NO, teknik, SO, slöjd, svenska, engelska, moderna språk (spanska, tyska, franska), hemkunskap, idrott eller musik - är du också varmt välkommen att söka.
Inom grundskolan finns även fritidshemmet som före och efter skoldagens verksamhet fortsätter att skapa en trygg och kreativ miljö för eleverna.
Mer om tjänsten
Vi kan erbjuda dig en visstidsanställning upp till 6 månader eller en timanställning för dig som önskar att prova på yrket. Tillträde sker löpande enligt överenskommelse.
För anställning krävs uppvisat utdrag ur belastningsregistret.
Känner du dig nyfiken att bli vår nya medarbetare så tveka inte utan skicka in din ansökan senast 2025-11-16.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Utbildningsförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer: www.pitea.se/jobbaiskolan
- Framtidens skolawww.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommun
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. www.pitea.se/inflyttare
