Vikarier på schema till hemtjänsten
2026-04-13
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
För att personer ska kunna bo kvar hemma och ha det tryggt och bra erbjuder vi hemtjänst. Din roll är att stötta omsorgstagaren att leva ett så självständigt liv som möjligt. Jobbet är fritt och omväxlande med stort ansvar. Här får du möjlighet att vara ute och röra på dig i vår fantastiska sommarmiljö.
Arbetsuppgifter
Som vikarie inom Ystads kommun arbetar du enligt socialtjänstlagen genom att stötta våra brukare i deras vardag med uppgifter som:
* Städning
* Personlig hygien
* Laga frukost, servera lunch och mellanmål
* Social samvaro, t.ex. gå ut på promenader, hitta på aktiviteter och i vissa fall rasta husdjur
* Följa med till frisör och vårdcentral
* Handräckning av mediciner
Ett jobb inom äldreomsorgen är ett omväxlande och utvecklande jobb där du möter många intressanta människor. Din huvuduppgift är att skapa goda förutsättningar för att andra ska ha det bra. Ett fantastiskt jobb där du får möjlighet att utveckla egenskaper som kreativitet, flexibilitet, mod, empati och samarbetsförmåga.
Du tar dig fram på cykel i Ystad tätort eller med bil på Österlen.
Ett månadsvikariat är en tidsbegränsad anställning där du arbetar under en bestämd period och har ett fast schema. Arbetstiden är förlagd antingen på dagtid eller kvällstid samt varannan helg. Uppge gärna i din ansökan om du är intresserad av en specifik arbetstid.
Vi erbjuder:
* En fast schemarad under vikariatet, gärna över sommaren
* Du arbetar efter ett förutbestämt schema med planerade arbetspass
Du blir en del av arbetsgruppen

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta inom äldreomsorgen och som värdesätter att göra skillnad i människors vardag. Du är en flexibel, ansvarstagande och engagerad person som har förmåga att anpassa dig efter olika situationer och individers behov.
I ditt arbete sätter du alltid brukaren i centrum och arbetar med respekt, lyhördhet och omtanke. Du har ett professionellt förhållningssätt och strävar efter att skapa trygghet, delaktighet och en meningsfull tillvaro för dem du möter.Kvalifikationer
* Då du kommer att ha daglig kontakt med omsorgstagarna och dokumentera behöver du ha goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt (krav är att du är godkänd i grundläggande svenska för grundskola ÅK9 alternativt SFI D).
* Inom hemtjänst behöver du kunna cykla och inom vissa grupper är det krav med körkort.
* Arbetet inom hemtjänst och särskilt boende kan innebära ensamarbete, hot- och våldssituationer, tunga lyft samt läkemedelshantering. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), 6 § och 8 §, är sådant arbete inte tillåtet för minderåriga. Den som anställs måste därför ha fyllt 18 år .
* Du behöver klara ett fysiskt arbete med mycket rörelse där tunga lyft kan förekomma.
* Du ska arbeta enligt basala hygienrutiner och i kortärmad tröja samt kunna arbeta med både män och kvinnor.
Det är meriterande om du har arbetat inom vård och omsorg tidigare eller har utbildning inom det.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Arbetstid: Schema.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Utdrag ur polisens belastningsregistret kommer att begäras innan eventuell anställning.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson.
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318407".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Ystad kommun
(org.nr 212000-1181)
271 80 YSTAD
För detta jobb krävs körkort.
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen
Facklig företrädare
Kommunal Ystad ystad-skurup.skane@kommunal.se 010-442 79 71
