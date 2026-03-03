Vikarie till Innovitaskolan Rönninges fritidshem vt-26
Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Vi på Innovitaskolan Rönninge söker en vikarierande fritidshemslärare som vill vara en del av vårt team under våren.
Innovitaskolan Rönninge bedriver verksamhet i ljusa fina lokaler. Här kan barn och elever gå från förskola upp till åk 5 och ett genomgående tema är att undervisa våra barn och elever för framtidens behov. Genom Innovita Skills kombinerar vi höga ämneskunskaper med en verklighetsnära, upplevelsebaserat och utforskande arbetssätt. Läs mer om Innovitaskolan på https://innovitaskolan.se/ronninge.
Vi är tillsammans med 27 andra Innovitaskolor runt om i Sverige på en spännande väg framåt! Vår vision är att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för de allra bästa och mest drivna pedagogerna.
Vi är ett glatt gäng som strävar efter att varje dag utmana och utveckla våra elever till nyfikna, kreativa och undersökande individer som vågar tänka självständigt, ställa frågor, samarbeta med andra och ta ansvar för sitt eget lärande, både i och utanför klassrummet
Innovitaskolan Rönninge består av tre fritidshem som samarbetar mycket. Ett för elever i förskoleklass och årskurs 1, ett för årskurs 2 och 3 samt ett som vi kallar Klubben, för årskurs 4 och 5. Om tjänsten
Hos oss arbetar du både under skoldagen och i fritidsverksamheten. Du är med och skapar en trygghet och strukturerad miljö där eleverna får utveckla sociala förmågor, kreativitet och ansvar.
Du samverkar med lärare och övrig personlig kring elevernas hela skoldag och bidrar till en röd tråd mellan skola och fritidshem. Jag uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp aktiviteter som stimulerar elevernas lärande och gemenskap, till exempel skapande, rörelse, lek och samarbetsövningar.
Du arbetar tillsammans med kollegor i fritidshemmet och är en viktig del i arbetet med trygghet, trivsel och goda relationer.
Det finns också möjlighet att under skoldagen arbeta som elevassistent emot en elev och stötta denna i undervisningen.
Erfarenhet av arbete i fritidshemmet är meriterande.
Information om Övrigt
Tjänsten är ett vikariat på fritidshemmet under vårterminen fram till 260630
Tillträdesdag: Så snart som möjligt.
Lön: Enligt överenskommelse.
Placeringsort: Rönninge
Anställningsform: Vikariat 100% vt-26.
Sista dag att ansöka är 260313. Vi kallar löpande till intervju så skickas i din ansökan redan idag.
Kontaktperson: Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Lena Köpsén på mailadress: lena.kopsen@innovitaskolan.se
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medel för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Enligt överenskommelse
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
