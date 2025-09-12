Vikarie till förskolan, Enköping kommun
2025-09-12
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbwebbplats: https://enkoping.se/jobb
Inom utbildningsförvaltningen i Enköpings kommun erbjuder vi invånarna pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning av hög kvalitet. Som anställd inom verksamheten får du möjlighet att arbeta och utvecklas i en stimulerande miljö med livslångt lärande som målsättning. Om det är en inställning som passar dig är du välkommen att söka!
Inom de kommunala förskolorna arbetar vi efter en gemensam verksamhetsidé. Att alla barn har rätt till en likvärdig förskola och demokratiuppdraget är utbildningens utgångspunkt. Förskolan är en lärande mötesplats där barn har rätt att leka, förundras och känna framtidstro.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
I rollen som vikarie kommer du arbeta med barn i åldrar 1-5 år.
Tillsammans med övrig personal ger du barnen en trygg, rolig och lärorik tillvaro på förskolan.
På förskolan har du alltid barnen i fokus.
Som vikarie deltar du aktivt i barngruppen och i det flesta dagliga arbetsuppgifterna som förekommer inom verksamheterna såsom leker med barnen, deltar i aktiviteter, samlingar, sång- och sagostunder och pedagogiska måltider. Mycket utevistelse förekommer bland arbetsuppgifterna.
Som vikare ska du kunna rycka in med kort varsel, vara flexibel med tider och har möjlighet att arbeta på våra olika förskolor.
Förskolornas behov styr dina arbetstider. Du kan komma att börja som tidigast 06:30 och sluta senast 18:30. Vi har även en natt, kväll och helgförskola som man kan visa intresse för med andra arbetstider.Kvalifikationer
För att få jobba som vikarie på en förskola i Enköpings kommun måste du uppfylla följande krav:
Du måste ha ett arbetstillstånd. I din ansökan ska du ange medborgarskap.
Du måste du ha fyllt 18 år.
Du måste kunna läsa och tala svenska.
Det är en fördel om du har bil och körkort, eftersom många av våra förskolor ligger i kransorterna utanför Enköping.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet när vi anställer vikarier. I arbetet kommer du att vara på olika förskolor och öppna förskolor. Under kortare perioder kan du ingå i flera arbetslag. Därför är en viktig egenskap hos dig att du har lätt för att samarbeta med andra och flexibel då arbetsplatserna varierar utifrån förskolornas behov.
Du måste ha ett utdrag från polisens belastningsregister som gäller för förskola och skola som inte är äldre en ett år för att få jobba hos oss. Ett registerutdrag beställer du från polisens webbplats, länk här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Registerutdraget ska inte skickas in med intresseanmälan utan lämnas vid eventuell anställning.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter"https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271601".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Vikarieförmedlingen, Förskolan
Vikariesamordnare
Therese Särås vikarieformedlingen@enkoping.se
9505129