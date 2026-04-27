Vikarie Och Sommarvik, Personlig Assistent Edsvalla
2026-04-27
Vi söker nu dig som är en stabil och omtänksam person som vill jobba som personlig assistent åt Marcus, en kille på 30 år. Är du en person som har lätt till skratt, är en bra kollega och har båda fötterna på jorden, passa då på att söka tjänsten som personlig assistent hos Marcus.
Marcus är en tuff, rolig och snäll kille. Han sitter i rullstol och behöver hjälp med dom flesta delarna i sitt liv. Han har inget verbalt språk men har ett tydligt kroppsspråk vilket gör att man förstår vad han menar. Marcus har glimten i ögat och älskar att skoja med sina assistenter. Hans intressen är hockey, kompisar, folkrace, bowling mm. Han är väldigt social och gillar att umgås.
Assistentens roll och erfarenhet
Vi söker efter en person med positiv inställning till arbete, som har glimten i ögat och vågar ta i när det behövs. Han har stort hjälpbehov som tex hjälp vid dusch och övrig hygien, matsituationer förflyttningar mm. Kunden sitter i rullstol, hjälpmedel finns, men en del lyft förekommer.
Önskvärt är att du har erfarenhet av att arbeta med människor, gärna inom personlig assistans och epilepsi men detta är inget krav. Vi ser gärna att du vill arbeta hos vår kund Marcus under längre tid och kan stå kvar som timvikarie efter sommaren. Eventuellt finns behov av ett längre vikariat.
Det är viktigt att du klickar med kunden och har roligt på ditt arbete. Vi måna om varandra i arbetsgruppen och ställer upp för varandra om någon tex behöver vara ledig.
Katt finns i hemmet. Vi vill att du behärskar det svenska språket väl. Bostaden ligger utanför Edsvalla så det är lämpligt med tillgång till egen bil.
Tid till kund med bil: Kil ca 10 min, Grums ca 15 min, Karlstad ca 20 min, Sunne ca 40 min.
Meriterande erfarenheter
Personlig lämplighet
Erfarenhet av Epilepsi
Erfarenhet att jobba med människor
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
Långtidsvik pga sjukdom. Alt timanställning.
Semestervik under sommaren.
30-40h/ veckan.
Dag/ Kväll/ Natt.
Om lön
Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- för arbete med barn/ ungdom beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/-för
arbete med personer över 18år/ vuxen beställer du ett belastningsregister på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Som
assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
