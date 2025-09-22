Vikarie i biologi och kemi
2025-09-22
Det här är Klara Teoretiska Gymnasium
Klara teoretiska gymnasium i Sundsvall startade 2007 och erbjuder tre högskoleförberedande program, EK, NA och SA. Vi har i dagsläget 288 elever samt 22 medarbetare på skolan. Förutom våra pedagoger har vi följande roller på skolan: rektor, biträdande rektor, studie- och yrkesvägledare, administratör, specialpedagog, skolsköterska och skolkurator.
Vi har personal som är stolta och engagerade. Vi lägger stor vikt vid att alla ska känna sig delaktiga och har en god förståelse för sitt uppdrag. Som en FN-certifierad skola och en skola med en stark internationell prägel, utvecklar vi hela tiden nya utbyten och arbetssätt för att ge våra elever de verktyg de behöver för att utvecklas och vara med och bidra till en bättre och mer hållbar värld.
Det här söker vi
Vi söker en vikarie för undervisning i kemi och biologi med omedelbart tillträde och några veckor framåt.
Tjänsten är ett vikariat på 100% fram till höstlovet v. 44.
Intresserad?
Hör av dig via mail, telefon eller via vårt rekryteringssystem så snart som möjligt. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Vid frågor kring tjänsten kontakta:
Rektor Linda Fisher på telefon 070-279 00 21 eller e-post: linda.fisher@klaragymnasium.se
,
Skolans ombud för Lärarnas Riksförbund Emma Svalberg, e-post: emma.svalberg@klaragymnasium.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Arbetsgivare Klara Gymnasium Kunskap AB
(org.nr 556630-3938) Arbetsplats
Klara Teoretiska Gymnasium Jobbnummer
9521209