Vikarie
Katrinebergsbacken AB / Behandlingsassistentjobb / Forshaga Visa alla behandlingsassistentjobb i Forshaga
2026-07-16
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Om jobbet
Vi söker timvikarier till Katrinebergsbackens behandlingshem och stödboende. Vi har framför allt behov av att täcka upp kväll där sovande jour ingår och även behov vissa helger och vardagar. Målgruppen vi arbetar mot är män och kvinnor från 21år och uppåt med skadligt bruk och beroende och ibland i kombination med psykisk ohälsa.
OM OSS
Fokus i vårt arbete ligger framför allt på sociala stödinsatserna som rekommenderas av Socialstyrelsen, där sysselsättning och stabilt boende oftast är centrala faktorer för att nå framgång i behandling och att upprätthålla drogfrihet/nykterhet. Vi jobbar även med att bygga upp nätverk och nya positiva sammanhang för individen att vara i som till exempel praktik, sysselsättning och fritidsintressen som kan finnas kvar efter att individen flyttar vidare från oss.
Utifrån Case Management-metodiken hjälper vi även till att samordna med andra instanser som tex psykiatri, arbetsförmedling eller hälso- och sjukvård för att få ett helhetsgrepp kring individen.
I vår verksamhet arbetar vi även med fler metoder för att uppnå helhet. Vi anser att grunden till all utveckling är att skapa tillitsfulla relationer och att dessa relationer får möjlighet att vara över tid.
ARBETSUPGIFTER
Som behandlingsassistent hos oss handlar det ofta om att hjälpa till att upprätthålla en fungerande dygnsrytm med sömn och sysselsättning på dagtid, träning och andra aktiviteter. Arbetet innebär att erbjuda de boende fasta strukturer och rutiner, förutsägbarhet och relation till trovärdiga vuxna.
Det betyder att du stöttar klienterna i att genomföra vardagliga rutiner och att fånga upp deras mående och utmaningar de hamnar i.
Vårt boende har 8 platser och det finns tid och utrymme att ge ett omfattande stöd samt arbeta processinriktat. Publiceringsdatum2026-07-16Kvalifikationer
För att trivas i tjänsten som vikarie hos oss behöver du vara en person som ser möjligheter och tror på människors förmåga till förändring. Du har förmågan att samarbeta, skapa allians, bygga relationer och arbeta målinriktat samtidigt som du håller dig till de strukturer som finns. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser det som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat.
Vi ser gärna att du har utbildning som exempelvis behandlingsassistent/behandlingspedagog, socialpedagog, socionom eller beteendevetare, alternativt att du studerar inom ett människobehandlande yrke. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Då vi är en verksamhet som jobbar med människor i utsatta lägen kommer du behöva visa upp registerutdrag från misstanke- och belastningsregister innan en eventuell anställning hos oss.
Körkort är ett krav.
Vi tar endast emot ansökan digitalt
Välkommen med din ansökan redan idag! Intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: martin@katrinebergsbacken.se Arbetsgivare Katrinebergsbacken AB
(org.nr 559482-3527), http://www.katrinebergsbacken.se
Katrineberg Backen 5 (visa karta
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669 92 DEJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10004690