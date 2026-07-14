Vikariat verksamhetscontroller till Barn- och skolförvaltningen
Lunds kommun / Controllerjobb / Lund Visa alla controllerjobb i Lund
2026-07-14
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Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som verksamhetscontroller kommer du att vara delaktig och drivande i att utveckla vårt arbete inom mål- och resultatstyrning samt i planering och uppföljning av verksamhetens resultat och kvalitet. Att vara projekt- eller processledare kopplat till utveckling av verksamhetssystem, genomförande av analyser eller resultatuppföljning blir också en del av uppdraget.
Det innebär att du kommer att ansvara för och arbeta med bland annat:
Det systematiska kvalitetsarbetet enligt förvaltningens årshjul
Planering, uppföljning, samt analys- och utredningsarbete
Verksamhetsplan, årsanalys, delårsrapporter
Att bereda ärenden inför beslut i nämnden
Internkontroll
Utarbetande av olika verktyg för att följa upp kvalitet, som exv. skattnings- och observationsunderlag eller enkäter till elever och vårdnadshavare i anslutning till det systematiska kvalitetsarbetet
Att administrera och utveckla förvaltningens systemstöd för uppföljning
Bearbeta, analysera, skapa inferenser och presentera kvantitativ data, samt bistå andra i detta
I uppdraget ingår att vara omvärldsorienterad och att omsätta nya lagar eller direktiv till utvecklings- eller uppföljningsmål. Dina kontaktytor är många och du samarbetar och samverkar med personer inom den egna avdelningen, inom förvaltningen, över förvaltningsgränsen, kommunövergripande samt med politiken.
I ditt dagliga arbete kommer olika digitala administrativa-, verksamhets- och ärendehanteringssystem att användas, som exempelvis Stratsys, QlikSense eller Unikum.
Vi söker dig
Vi söker dig som har kunskap om och erfarenhet av mål- och resultatstyrning, planering och uppföljning. Du har goda kunskaper när det gäller bearbetning av statistik, analys- och projektarbete och vi vill att du har erfarenhet av arbete i olika digitala verksamhetssystem samt kunskaper i Excel på kvalificerad nivå.
Du har akademisk examen inom samhällsvetenskap, pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant för tjänsten. Din utbildning bör ha gett dig goda kunskaper inom analys, uppföljning och gärna statistik.
Uppdraget innefattar ett nära samarbete med nämnd, bland annat genom att vid behov genomföra presentationer, leda dialoger och anordna workshops. Tidigare erfarenhet av att presentera och kommunicera komplexa frågor för politiska beslutsfattare, ledningsgrupper eller andra målgrupper är meriterande.
Du behöver ha kunskap om och tidigare erfarenhet av kvalitetsarbete och processledning. Även erfarenhet från förskolans/skolans verksamhetsområde och arbete i Stratsys ser vi som meriterande.
Du som söker tjänsten behöver ha en god förmåga att lyssna in och kommunicera med olika målgrupper, analysera komplex data och se samband som sedan kan ligga till grund för vårt arbete med att stärka kvalitet, likvärdighet och måluppfyllelse. För att lyckas i uppdraget behöver du vara kvalitetsmedveten, strukturerad och uthållig, samtidigt som du har en förmåga att se nya lösningar. Du kan omprioritera utan att tappa fokus i uppdraget. Du behöver ha förmågan att på ett pedagogiskt sätt presentera ditt arbete i såväl skriftliga underlag som i muntliga presentationer.
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Till följd av sommarsemester kommer vi inte påbörja intervjuer förrän vecka 34.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare
Om arbetsplatsen
Inom Ekonomi och strategisk planering arbetar vi systematiskt och utvecklande tillsammans med verksamheterna för att förverkliga visionen om en utbildning i världsklass. Vi vågar tänka nytt, vi testar och utvärderar vårt arbete för att säkerställa att olika underlag och processer bidrar till utveckling, stärkt kvalitet och likvärdighet. Vi har olika kompetenser och erfarenheter inom avdelningen, vilket också är vår styrka.
Vi sitter tillsammans i centrala Lund och det finns goda pendlingsmöjligheter. Det är möjligt att kombinera arbetet på kontoret med att hantera delar av uppdraget hemma. Nu söker vi en verksamhetscontroller som vill vara med och vidareutveckla vårt arbete.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
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222 37 LUND Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Jannika Josefsson, Vision jannika.josefsson@lund.se Jobbnummer
10001959