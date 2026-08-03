Administratör till Maria Skåne Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-08-03
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Trivs du i en serviceinriktad roll där du får vara en viktig del av verksamheten och bidra till ett professionellt bemötande? Tycker du om att planera, organisera och skapa struktur med kvalitet i fokus? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Maria Skåne Malmö är en integrerad öppenvårdsmottagning för unga upp till 25 år som har problem med alkohol eller andra droger samt deras anhöriga. Mottagningen drivs i samverkan mellan Region Skåne och Malmö stad och erbjuder information, rådgivning och behandling. Maria Skåne Malmö är en av fem Maria-mottagningar i Skåne som drivs i samverkan mellan Region Skåne och flertalet av kommunerna i Skåne.
Hos oss arbetar ett engagerat tvärprofessionellt team bestående av sjuksköterskor, socionomer, läkare, psykolog, administrativ personal och enhetschef. Som administratör är du anställd inom verksamhetsområde barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Malmö/Trelleborg.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Nu söker vi en administratör med intresse för service, kvalitet och patientkontakt.
Som administratör är du ofta verksamhetens första kontakt och har därför en viktig roll i att skapa ett professionellt och välkomnande bemötande för patienter, anhöriga och samverkansparter. Du ansvarar för arbetet i receptionen och fungerar som mottagningens ansikte utåt.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat hantering av inkommande telefonsamtal, e-post och post, dokumentation, registrering, patientadministration, sammanställning av statistik och rapportunderlag, kvalitetssäkring samt inköp till mottagningen. Arbetet är omväxlande och sker både självständigt och i nära samarbete med övriga professioner. Vi ser gärna att du aktivt bidrar till utveckling av rutiner och arbetssätt tillsammans med dina kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad och godkänd gymnasieutbildning. Relevant eftergymnasial utbildning inom administration, ekonomi eller annat område som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten är önskvärd, liksom erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete.
Då arbetsuppgifterna innebär många kontaktytor med patienter, anhöriga och samverkansparter är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Vidare har du god datorvana och ser datorn som ett naturligt arbetsredskap i ditt dagliga arbete.
I rollen arbetar du dagligen i flera olika administrativa system och hanterar många olika administrativa processer. Därför söker vi dig som har lätt för att sätta dig in i nya arbetssätt, snabbt kan skapa förståelse för verksamhetens administrativa processer och har förmåga att se hur olika delar av verksamheten hänger ihop.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter eller från hälso- och sjukvården. Erfarenhet som medicinsk sekreterare värdesätts liksom erfarenhet av att arbeta i PASiS, Melior eller andra vårdadministrativa system.
För att trivas i rollen är du noggrann, strukturerad och serviceinriktad. Du har ett professionellt bemötande och trivs med många kontaktytor, både med patienter och kollegor. Vidare är du självgående, flexibel och har god förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du har lätt för att samarbeta, bygger goda relationer och har ett helhetsperspektiv där samverkan mellan verksamhetens huvudmän är en självklar del av arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tillsvidareanställningen kan komma att föregås av en provanställning.
Urval och kallelser till intervju kommer att påbörjas efter sista ansökningsdag, tidigast den 18 augusti. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336241". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
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205 02 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Maria Almazidou, Enhetschef maria.almazidou@skane.se 040337083 Jobbnummer
10018500