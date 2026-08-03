Jurist inom bygglov och miljö till stabsavdelningen
Alingsås kommun, SBF stabsavdelning / Juristjobb / Alingsås Visa alla juristjobb i Alingsås
2026-08-03
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Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Samhällsbyggnadsförvaltningen har cirka 240 medarbetare och ansvarar för planering och drift av byggnadsprojekt, gatunät, parkeringsplatser, allmänna platser, parker, infrastruktur, bygglov, miljöskydd, avfallshantering samt reningsverk och vattenverk. Vårt ansvarsområde inkluderar även trafiksäkerhet, tillgänglighet, trygghet och en för invånarna i övrigt god miljö, samt myndighetsutövning utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen där tillsyn och förebyggande arbete står i fokus.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
• Kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
• Möjlighet att delvis arbeta på distans
• En arbetsplats som ligger centralt med gångavstånd till pendel, restauranger och butiker
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Uppdraget som jurist på samhällsbyggnadsförvaltningen är ett omväxlande arbete med stor bredd. Du tillhör stabsavdelningen som är en stödjande funktion för hela förvaltningen och blir vårt interna stöd i juridiska överväganden, med ansvar för att vägleda tjänstepersonerna inom främst plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen samt alkohol- och tobakslagstiftningen, men också inom förvaltningslagen, kommunallagen och offentlighets- och sekretesslag. Du behöver vara väl förtrogen med juridiskt språkbruk och duktig på att söka, sammanställa och värdera juridisk information. Du stöttar också kedjan mellan tjänstepersoner och politik.
Du kommer att medverka där den juridiska kompetensen behövs, bland annat genom att kvalitet- och rättssäkra skrivelser och projekt, fatta beslut, företräda nämnden i domstolsprocesser, upprätta rättsutredningar, svara på lagrådsremisser och utbilda tjänstemän och politiker inom det juridiska området. Du kan driva och skapa engagemang kring förvaltningens juridiska frågor samt är van vid att arbeta med omvärldsbevakning.
Det ingår i uppdraget att som tjänsteperson kunna delta på kvällstid på nämnd- och presidiemöten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• juristexamen
• erfarenhet av offentlig förvaltning
• god kunskap inom den lagstiftning som reglerar samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden inom framförallt plan- och bygglag och miljörätt, samt goda kunskaper om förvaltnings- och kommunallag
• erfarenhet av juridiskt arbete med ärendehantering på en förvaltning, statlig myndighet, domstol eller annan likande juridisk arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig.
Det är meriterande om du har fördjupad kunskap kring miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen samt om du har tidigare erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och har lätt för att samspela med andra genom ett positivt och flexibelt förhållningssätt. Du har förmåga att organisera, strukturera och tidsplanera arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt, strategiskt tänkande och omvärldsbevakning inom ditt ansvarsområde.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, noggrann och serviceinriktad, ha god initiativförmåga samt vara ansvarstagande. Vi lägger stor vikt vid att du är lösningsinriktad och kan arbeta både självständigt och i grupp för att uppnå verksamhetens mål. Du har lätt för att samverka med dina kollegor, kommuninvånare och förtroendevalda. Du bidrar till en god teamkänsla och framåtanda på arbetsplatsen.
Du kommer att vara en viktig del av vår arbetsgrupp och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337052". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
(org.nr 212000-1553)
Kungsgatan 4 (visa karta
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441 30 ALINGSÅS Arbetsplats
Alingsås kommun, SBF stabsavdelning Kontakt
Malin Thede Assarskog malin.thede-assarskog@alingsas.se +46322616754 Jobbnummer
10018480