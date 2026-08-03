Undersköterskor i pool till vård-och omsorgsboende
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Eskilstuna Visa alla undersköterskejobb i Eskilstuna
2026-08-03
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Vi söker dig som är erfaren och trygg undersköterska som vill arbeta i en flexibel verksamhet med varierande arbetsuppgifter och snabba omställningar, där fokus alltid är på dem vi finns till för.
I linje med Eskilstuna kommuns mål att stärka kontinuitet, kvalitet och bemanning inom vård-och omsorgsboende har vi startat en poolverksamhet som stöttar samtliga vård-och omsorgsboenden i Eskilstuna.
Som tillsvidareanställd arbetar du heltid och ersätter ordinarie personal vid planerad eller akut frånvaro. Rollen innebär ett flexibelt arbetssätt där du snabbt växlar mellan olika arbetsplatser och situationer, alltid med brukarnas behov i fokus.
14 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som undersköterska i vård-och omsorgspoolen arbetar du nära brukaren och bidrar till en trygg, aktiv och meningsfull vardag genom stöd och omsorg utifrån individuella behov.
Som undersköterska jobbar du motiverande, stödjande och ger våra brukare en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Du ger stöd och service utifrån varje persons individuella behov. Du samarbetar med övrig personal, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. I rollen har du delegering, arbetar med personlig omvårdnad och dokumentation. Vi arbetar med digitala arbetssätt där du dokumenterar i journalsystemet Viva och signerar utfört arbete i Appva.
Du har ett grundschema som kan förändras med kort varsel, både vad gäller arbetstider och arbetsplatser. Arbetet passar dig som trivs i en flexibel roll där du snabbt anpassar dig till nya rutiner, arbetsplatser och kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med minst två års erfarenhet av omvårdnadsarbete inom vård-och omsorgsboende eller liknande verksamhet. Du är trygg i din yrkesroll och van att möta brukare med olika behov.
Erfarenhet av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser är ett krav. Du känner dig trygg i att arbeta utifrån delegering och har god vana av att utföra dessa insatser i det dagliga arbetet. Du har en god digital vana med erfarenhet av journalsystem där du dokumenterar, söker information och rapporterar.
Det är en fördel om du har arbetat utifrån genomförandeplaner, bemötandeplaner och vårdplaner. Erfarenhet av demensvård och ett personcentrerat arbetssätt värdesätts, liksom erfarenhet från bemannings- eller poolverksamhet.
Du trivs i en varierande arbetsmiljö där förutsättningarna kan förändras snabbt och möter många olika individer och arbetsplatser. Du arbetar självständigt, tar till dig instruktioner och anpassar dig till nya uppgifter. Som person är du trygg, stabil och lugn med förmåga att se vad som behöver göras.
I denna rekrytering använder vi oss av språktest.
Aktuellt polisregisterutdrag behöver uppvisas före anställning.
På lönen tillkommer ett pool-tillägg då tjänsten ställer krav på hög flexibilitet hos dig som medarbetare.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse .
Arbetstid: Schema. Dag, kväll och helg
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261627". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
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632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Annika Snickars +46167105014 Jobbnummer
10018491