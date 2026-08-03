Anhörigstödjare till äldreomsorgen
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Kramfors Visa alla behandlingsassistentjobb i Kramfors
2026-08-03
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Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Vi söker nu en engagerad anhörigstödjare till äldreomsorgen. Tjänsten kommer inledningsvis att ligga under enheten för utredning och förebyggande verksamhet, men planeras att på sikt flyttas till den nya Hälsofrämjande- och förebyggande enheten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
I rollen som anhörigstödjare arbetar du med att ge stöd, vägledning och information till anhöriga som vårdar eller stöttar en närstående, i enlighet med Socialtjänstlagen. Uppdraget innefattar även rollen som frivilligsamordnare, där du ansvarar för att utveckla och samordna volontärverksamhet samt kommunens öppna mötesplatser.
Du kommer att:
• Ge individuellt stöd samt leda stödinsatser i grupp för närstående
• Arbeta främjande och förebyggande i linje med den nya socialtjänstlagen
• Ingå i kommunens demensteam och bidra med din kompetens för att skapa bästa möjliga stöd för medborgarna
• Planera och genomföra grupputbildningar inom demensområdet
• Aktivt bidra till att utveckla arbetet inom demensområdet
• Planera, samordna och utveckla öppna mötesplatser och aktiviteter i samverkan med interna och externa aktörer samt civilsamhället
• Stödja, samverka med och vidareutveckla arbetet tillsammans med kommunens volontärer
• Informera om och synliggöra anhörigstöd, volontärverksamhet och mötesplatser
Som medarbetare inom äldreomsorgen har du ett starkt fokus på medborgaren. Du visar mod, initiativförmåga och uthållighet i det ständiga förbättringsarbetet och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska med specialistkompetens inom demensvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg samt kunskaper inom anhörigstöd och volontärverksamhet. Vi ser gärna att du har utbildning i samtalsmetodik, exempelvis MI (motiverande samtal) samt erfarenhet av samverkan med civilsamhälle och föreningsliv.Dina personliga egenskaper
Du har förmåga att kombinera ett empatiskt bemötande med professionell vägledning. Du har en god förståelse för att uppdraget är komplext och kräver att du kan sätta medborgaren i centrum samtidigt som du upprätthåller ett professionellt förhållningssätt. Som person är du lyhörd, empatisk och kommunikativ och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du är trygg i din yrkesroll, arbetar strukturerat och har god samarbetsförmåga. Vidare är du flexibel och har förmåga att se möjligheter i olika situationer.
Övriga krav:
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• God datorvana
• B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337468". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors Kommun
(org.nr 212000-2429), https://www.kramfors.se/stod--omsorg/jobba-inom-valfard.html
872 80 KRAMFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Kontakt
Vision
Stefan Bylund stefan.bylund@kramfors.se +4661280182 Jobbnummer
10018474