Barnskötare/Förskollärare sökes till I Ur och Skur Forsen
Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB / Barnskötarjobb / Piteå Visa alla barnskötarjobb i Piteå
2026-08-03
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I Ur och Skur Forsens förskola söker nu en vikarierande barnskötare eller förskollärare på 80%. Vikariatet sträcker sig från den 17/8-31/12 2026. Möjligheter till fortsatt vikariat under våren finns.
I Ur och Skur Forsen är en fristående förskola och skola i idylliska Sikfors som är licensierad av Friluftsfrämjandet för att bedriva I Ur och Skur-verksamhet. Detta innebär att vi utgår från I Ur och Skurs metoder för att nå läroplanens mål.
Vår förskola och skola ligger i ett naturskönt område med skog och vatten nära. Vi har gårdar och lokaler som vi förändrar utifrån barnens intresse. Tillsammans skapar vi miljöer både inom- och utomhus där barnens fantasi och intresse får fritt utrymme. Förskolan består av två avdelningar med ca 15 barn/avdelning i åldrarna 1-5.
Hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag där vi gemensamt tar ansvar för alla barns utveckling och lärande. Vi arbetar för att se glittret i barnens ögon då de upptäcker och upplever med alla sinnen tillsammans med medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande vuxna. Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att genomföra och dokumentera verksamheten utifrån styrdokument samt skapa en trygg och lärorik miljö där barnen, deras lärande och utveckling står i centrum. Kvalifikationer
Vi ser helst att du är utbildad barnskötare eller legitimerad förskollärare.
Vi ser att du är kreativ, ansvarstagande, positiv, flexibel och har en god samarbetsförmåga. Har god förmåga att skapa engagemang och arbetsglädje. Vi lägger också stor vikt vid att du har ett professionellt förhållningssätt och bemötande gentemot barn, kollegor, vårdnadshavare och andra aktörer. Vi ser också gärna att du har ett uttalat intresse för natur och miljö.
Vill du bli en viktig pusselbit för vår verksamhet? Då är DU den vi söker!
ANSÖKAN
Vi arbetar med löpande urval för intervjuer, vilket betyder att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag som är 2026-08-31. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team i Sikfors!
Kreativ, natur- och miljöinriktad pedagogik! Visst låter det bra?!
I fantastiskt idylliska Sikfors ligger I Ur och Skur Forsen vilket sedan 2006 är en friskola som erbjuder Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik från förskolan och upp till årskurs 6. Här går ett 40 elever från F-klass upp till åk 6 i åldersblandade grupper. Skolans personal består av 6 pedagoger. Förskolan är indelad i två avdelningar med ca 15 barn i varje grupp. Personalgruppen på förskolan består totalt av 8 pedagoger.
Vi på I Ur och Skur Forsen följer Friluftsfrämjandets friluftsskolor som är Knopp, Knytte, Mulle och Strövare. Friluftsskolornas pedagogiska innehåll är anpassade efter barnens ålder där barnens behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen året runt. Medvetna pedagoger mynnar ut i att barnens behov tillgodoses på bästa möjliga sätt. Skolan erbjuder små klasser vilket leder till en harmonisk och lugn studiemiljö.
För bolagets verksamhet ansvarar bolagsstyrelsen som sammanträder minst fyra gånger per år. Aktieägarna sammanträder en gång per år vid bolagsstämman. Allt styrelsearbete sker ideellt och ingen aktieutdelning sker. All eventuell vinst går direkt tillbaka till verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB
(org.nr 556613-8151)
Vargbackenvägen 1 (visa karta
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942 94 SIKFORS Arbetsplats
I Ur och Skur Forsen Kontakt
Rektor för förskola
Stina Westbom stina.westbom@sikfors.nu 076-833 15 77 Jobbnummer
10018506