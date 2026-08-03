Undersköterska (dag/kväll) till Tunåsen
Uppsala kommun, Avdelning för boenden / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-08-03
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Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
4 plats(er).
Vill du arbeta i ett engagerat team med hög kompetens och genuint intresse för människor? På Tunåsens vård- och omsorgsboende i hjärtat av Svartbäcken välkomnar vi nu undersköterskor som vill bidra till trygghet, omsorg och livskvalitet för våra brukare.
Tunåsen är ett särskilt boende för äldre med totalt 47 lägenheter fördelade på tre avdelningar. Här finns en demensavdelning med 11 lägenheter samt två omvårdnadsavdelningar med 18 lägenheter vardera.
Vi erbjuder en hemtrevlig och familjär miljö där vi arbetar tillsammans för att ge omsorg av hög kvalitet. Hos oss präglas vardagen av omtanke, vänlighet och respekt både gentemot brukare och kollegor. Vi lägger stor vikt vid att skapa en trygg och meningsfull tillvaro utifrån individens behov, vanor och intressen.
Vi erbjuder tillsvidareanställning med möjlighet att arbeta heltid eller deltid (minst 70 %).
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss får du ett varierande, ansvarsfullt och meningsfullt arbete. Du är en viktig del i att skapa trygghet och livskvalitet för våra brukare.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
Personlig omvårdnad och stöd i det dagliga livet
Hjälp med personlig hygien, måltider, tvätt och städ
Läkemedelshantering enligt delegering
Utförande av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
Dokumentation enligt socialtjänstlagen
Aktivt bidra till en lugn, trygg och positiv miljö
Arbetet kräver att du är trygg i din yrkesroll, kan arbeta självständigt och samtidigt bidra i teamet.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med yrkesbevis från Socialstyrelsen. Vänligen bifoga beviset i din ansökan. För tjänsten är det ett krav att du kan och vill ta emot delegering inom läkemedel och insulin. Det kan även tillkomma andra delegeringar beroende på behov. Vidare behöver du självständigt och utan hinder kunna kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligen. Detta är ett krav för att säkerställa patienternas säkerhet och rätt dokumentation i arbetet.
Erfarenhet från arbete inom äldreomsorgen är meriterande då det ger dig en god förutsättning att snabbt komma in i verksamheten och förstå våra arbetssätt och rutiner. Har du dessutom erfarenhet av demensvård eller vidareutbildning som specialistundersköterska inom demens, ser vi det som särskilt värdefullt.
Som person är du stabil och behåller lugnet även i pressade situationer. Du har en god samarbetsförmåga och arbetar bra tillsammans med andra genom att vara lyhörd, kommunikativ och lösningsfokuserad. Du är serviceinriktad i ditt bemötande och visar intresse och vilja att hjälpa andra på ett professionellt och tillmötesgående sätt. Samtidigt har du gott omdöme och gör genomtänkta prioriteringar genom att väga samman olika perspektiv och fatta välgrundade beslut.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta: Niklas Klintberg, verksamhetschef, 018-727 88 04 eller Sari Hedlund, verksamhetschef, 018-726 12 27.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta rekryteringsenheten: 018-7263994.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska skyddad yrkestitel. För att få använda titeln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen eller intyg att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2026-00503". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning för boenden Kontakt
Verksamhetschef
Sari Hedlund +46187261227 Jobbnummer
10018497