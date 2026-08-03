Leg. Veterinär till vikariat i vasastan
Evidensia Sverige AB / Veterinärsjobb / Stockholm Visa alla veterinärsjobb i Stockholm
2026-08-03
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Vill du arbeta i en klinik där relationen till djur och djurägare är kärnan i allt vi gör? Där ditt lugn, din empati och din yrkesskicklighet skapar trygghet i varje möte?
Om jobbet: Som veterinär hos oss får du en varierad och utvecklande vardag. Du arbetar polikliniskt med möjlighet att fördjupa dig inom områden som ultraljud, kirurgi och odontologi. Du blir en del av ett tajt team där vi stöttar varandra och skapar de bästa förutsättningarna för både patienter och djurägare. Hos oss möts du av en arbetsplats som varje dag andas engagemang, ansvarstagande och vilja att utvecklas.
Vad erbjuder vi? En modern, ljus och fräsch klinik i hjärtat av Vasastan. Kliniken öppnades 2021 och har operationsavdelning, tandoperation, lab, röntgen och ultraljud
Vi erbjuder en varm kultur där personlighet, teamwork och utveckling står i fokus. Oavsett om du är ny i yrket eller erfaren får du möjlighet att växa, påverka och bli hörd. Här hjälps vi åt, lyfter varandra och bygger en trygg arbetsplats tillsammans.
Vem söker vi?
Legitimerad veterinär med svensk legitimation.
Erfarenhet av kirurgi och tandvård är meriterande
Erfarenhet inom yrket är meriterande, men vi värdesätter dina personliga egenskaper högre. Det viktigaste är att du är driven, nyfiken och har ett intresse av att utveckla både dig själv och vår verksamhet.
Du kommunicerar väl med både djurägare och kollegor samt bidrar till ett trivsamt och öppet arbetsklimat. Du är flexibel och serviceinriktad med hög kvalitet där du säkerhetsställer att våra patienter får ett fantastiskt och förtroendeingivande bemötande
Personliga egenskaper: Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och trygg i din yrkesroll. Du bidrar med arbetsglädje, tar ansvar och trivs i ett team där samarbete är en självklarhet.
Ort: Vasastan, Stockholm
Omfattning: Vikariat med slut Maj 2027.
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Urval sker löpande, tjänsten kan därmed komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
För information: Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Klinikchef Ellinor Widegren - ellinor.widegren@evidensia.se
070 085 85 35
Varmt välkommen med din ansökan
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter, exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per år. Tillsammans arbetar vi för att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, för djurens bästa varje dag.
Välkommen att läsa mer om oss på vår kliniksida
Veterinär i Stockholm - Vasastans Veterinärklinik | Evidensia Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8046141-2126849". Arbetsgivare Evidensia Sverige AB
(org.nr 556931-2712), https://jobb.evidensia.se
Tulegatan 55 (visa karta
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113 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Evidensia Djursjukvård Jobbnummer
10018520