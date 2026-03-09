Vikariat Stödassistent
2026-03-09
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Viktoriagården i Nyköping
Söker du sommar/vikarietjänst, Välkommen till oss på Viktoriagården i Aspa.
Viktoriagården ligger inbäddad i en vacker och rofylld miljö i den lilla orten Aspa längs väg 223 mellan Nyköping och Björnlunda/ Gnesta. I vår lilla by med 5 hus och en daglig verksamhet bor och arbetar 10 vuxna inom LSS, personkrets ett. Runt brukaren arbetar vi i små personalgrupper för bästa möjliga kontinuitet. Vi är sammanlagt ca 50 tillsvidareanställda och ca 15 timanställda.
Vår människosyn är: Varje människa är unik och har samma värde, men alla har olika förutsättningar. Alla människor har samma grundläggande behov, men vi behöver få de behoven uppfyllda på olika sätt. Så är det för alla, oavsett vilken roll vi har - medarbetare som boende.
Allas vårt arbete skall präglas av våra fem värdegrundsord: Omsorgsfulla, trygghetsskapande, inkluderande, kunskapande och behovsinriktade.
Vi söker nu flertalet vikarier till våra hus, du skall möjlighet att jobba vid sjukdom och ledigheter för ordinarie personal. God möjlighet till förlängt vikariat och / eller framtida tjänst finns.
Arbetsuppgifterna består i att stödja huvudpersonen i sin vardag och i sin dagliga verksamhet. Som person är du lyhörd, nyfiken och ansvarstagande. Du har en god samarbetsförmåga och kan också ta eget ansvar. Arbetet är utvecklande med mycket frihet under ansvar.
Kunskaper om lågaffektivt bemötande och erfarenhet av utmanande beteenden är av stor vikt. Meriterade är också erfarenhet av alternativ kommunikation, tecken som stöd eller bildstöd.
Du som söker behöver behärska Svenska både i tal och skrift då dokumentation ingår i arbetsuppgifterna. B-körkort är ett krav för att kunna köra företagets bilar i tjänsten.
Arbetstid / schema: Du arbetar i huvudsak heldagar(morgon till sen kväll) eller dygn.
Vikariatet är halvtid under våren med goda möjligheter att jobb mer som timvikarie. Heltid under semesterperioden.
Vi undanber oss alla typer av rekryteringshjälp.
Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: ansokan@viktoriagarden.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Viktoriagården
611 91 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Viktoriagården, Stift Kontakt
Stefan Sterve ansokan@viktoriagarden.se 073-960 85 10 Jobbnummer
9785701