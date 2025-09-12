Vikariat som växtskötare för växter inomhus
Juliusberg VäxtService AB / Skogsjobb / Stockholm Visa alla skogsjobb i Stockholm
2025-09-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Juliusberg VäxtService AB i Stockholm
En av våra anställda är mammaledig och vi söker omgående en person för ett längre vikariat från oktober 2025 till september 2026. Du kommer att ingå i en servicegrupp om 6 personer. Arbetsplatsen är Industrigatan 7A på Kungsholmen, vilket är utgångspunkten för det dagliga arbetet. Arbetstiden är måndag-torsdag 07:30-16:30 och fredag 07:30-15:30. Kollektivavtal finns.
Arbetet som växtskötare innebär att du sköter om växterna hos våra kunder som finns i Stockholms län. Du arbetar självständigt ute hos kunderna med bland annat vattning, beskärning och omvårdnad av växterna. Som växtskötare har man sina egna distrikt och ansvarar för sina egna kunder. Det finns även möjlighet att hjälpa till vid större planteringar inomhus och utomhus samt vara med vid installationer av nya kunder.
Vi ser dig som en noggrann person som tycker om att arbeta självständigt och som är serviceinriktad. Du bör kunna ta egna initiativ och vara självgående. B-körkort är ett krav.
Juliusberg Växtservice är ett familjeföretag som erbjuder servicetjänster till ca 400 företag i Stockholmsregionen. Vi startade med att hyra ut växter med service till företag och idag erbjuder vi marknadens bästa hyres- och skötselavtal på växter och växtinredning. Under åren har vi utökat våra tjänster eftersom kunderna efterfrågar nya produkter med samma filosofi d.v.s. hög kvalité till ett bra pris. För mer information se gärna vår hemsida www.juliusberg.se.
Vi ser helst att ni mailar oss en ansökan med cv. Vi kontaktar sedan de som är aktuella för intervju. Rekryteringsprocessen sker fortlöpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: elinda@juliusberg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Juliusberg Växtservice AB
(org.nr 556836-5117), http://www.juliusberg.se
Industrigatan 7A (visa karta
)
112 46 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elinda Blixt elinda@juliusberg.se 0700255252 Jobbnummer
9506105