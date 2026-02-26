Vikariat servicetekniker vid Campus Medicinareberget
2026-02-26
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Tjänsten som servicetekniker är placerad vid Campusservice Medicinareberget som ingår i Serviceenheten, där kompetens samlas inom en rad områden. Vid enheten arbetar ca 280 personer som tillsammans erbjuder expertstöd och levererar service och tjänster till hela universitetet. Campusservice är den serviceorganisation som säkerställer att lokal service med samlad kompetens finns på de olika geografiska områdena inom universitetet.
Campus Medicinareberget omfattar den del av Göteborgs universitet som är etablerad på Medicinareberget och utgörs av Sahlgrenska akademin, i anslutning till Sahlgrenska universitetssjukhuset och delar av Naturvetenskapliga fakulteten. Personalen hanterar paket och post, AV-teknik, lokalsamordning, transporter av källsorteringsmaterial och planering av interna omflyttningar. Viss service ges till laboratorieverksamheter. Lokalerna består till övervägande del av kontor och undervisningslokaler samt forskningslabb.
Vi söker nu 1-2 servicetekniker för vikariat, med placering på Campus Medicinareberget.
Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta tillsammans med servicesamordnare för området och vara en kollega med övriga medarbetare inom Campus Medicinareberget. Som servicetekniker kommer du att utföra mycket skiftande servicesysslor inom Campusservice.
Dina arbetsuppgifter innefattar hantering av post- och paketförsändelser, att vara institutioner och andra enheter behjälplig med rådgivning kring postförsändelser, pakethantering och internpost. AV-support i utbildningssalar och allmän rondering av lokaler. Du kommer att utföra visst underhållsarbete i lärosalar och i allmänna utrymmen. Vidare behjälplig med monteringsservice av möbler, uppsättning av hyllor, anslagstavlor mm. Arbetsuppgifter i form av administration och planering av projekt för flyttservice kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår det även att utföra transporter av diverse försändelser samt att ha kontakt med hyresvärdar, entreprenörer och underleverantörer. Arbetet är rörligt och vissa moment kan vara fysiskt krävande.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning och erfarenhet av att arbeta med lokalservice. Du har självklart arbetat i en serviceorienterad organisation. Vidare erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem, god datorvana samt goda kunskaper i tal och skrift i såväl svenska som engelska. Körkort är ett krav för tjänsten.
Du trivs med att arbeta med service i en miljö med hög ambitionsnivå och högt tempo där du periodvis behöver prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt. Arbetet ställer därför krav på flexibilitet och löpande prioriteringar. Du ska ha förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Du ska vidare ha en hög grad av social kompetens samt förmåga att kommunicera med kunder och kollegor positivt, professionellt och på ett tydligt sätt. Du tycker om att lösa problem och komma med idéer till förbättringar och genomföra dessa med kollegor. Du har hög service- och ansvarskänsla, noggrannhet och samarbetsförmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och gruppens sammansättning av olika kompetenser.
Anställning
Anställningen avser vikariat med omfattning 100%. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Vikariat varar tom 31 december 2026, med eventuell möjlighet till förlängning. Placering är vid Campus Medicinareberget, Serviceenheten vid Göteborgs universitet.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
Sarah Holmström, Servicesamordnare, sarah.holmström@gu.se
Thomas Antonsson, Servicesamordnare, thomas.antonsson@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-03-19
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
